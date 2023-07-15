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Захарова прокомментировала попытку покушения на Симоньян и Собчак

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 15 июля, прокомментировала предотвращение покушения на главного редактора телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак.

«Поводом для несостоявшегося покушения стала профессиональная деятельность российских журналистов. М. С. Симоньян на регулярной основе получает угрозы, внесена в различные списки, уже не впервые предотвращается направленное против нее покушение украинских спецслужб», — приводятся на сайте внешнеполитического ведомства слова Захаровой.

По ее словам, происходящее вновь демонстрирует террористическую сущность режима украинского президента Владимира Зеленского, который является ответственным «за целую серию терактов». Так, представитель МИД России напомнила об убийстве в августе 2022 российской журналистки Дарьи Дугиной, о гибели в апреле текущего года военкора Владлена Татарского, а также о ранении писателя, публициста и общественного деятеля Захара Прилепина в мае.

«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», — подчеркнула Захарова.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали подготовки заказного убийства Собчак и Симоньян.

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О предотвращении попытки убийства на журналисток Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила ранее 15 июля. Работа была проведена накануне совместно со Следственным комитетом (СК) и МВД России в Москве и Рязанской области. По информации спецслужбы, задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88» — пособники Службы безопасности Украины (СБУ). Была организована разведка возле мест работы Собчак и Симоньян, а также по месту жительства.

Готовившим покушение оказался москвич Михаил Балашов 2005 года рождения. Он сознался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Балашов основал «Параграф-88» и привлек к участию в ней несовершеннолетних. Участники группировки нападали на лиц «неславянской внешности». Позднее СБУ предложила заказное убийство Симоньян и Собчак.

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