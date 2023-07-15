В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила 15 июля о предотвращении попытки убийства главного редактора телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак.

Работа была проведена накануне совместно со Следственным комитетом (СК) и МВД России в Москве и Рязанской области. По данным службы, задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88» — пособники Службы безопасности Украины (СБУ), готовившие покушения на Симоньян и Собчак. Они проводили разведку около их мест работы и проживания.

«В ходе следственных действий у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения», — уточнили журналистам в ФСБ.

В службе отметили, что за убийство одной журналистки по заданию СБУ предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. Сейчас планируется возбуждение уголовного дела, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

В свою очередь, Симоньян отреагировала на попытку покушения.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала она в своем Telegram-канале.

В апреле прошлого года неонацисты также планировали покушение на Симоньян.

3 июля ФСБ предотвратила попытки покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Задержанный также был завербован сотрудниками СБУ. По данным ФСБ, мужчина прошел «курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу». Планировался подрыв автомобиля Аксенова.

Мужчину заключили под стражу. Задержанный 1988 года рождения дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).