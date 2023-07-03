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Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания

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Фото: ФСБ России
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Задержанный за подготовку покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова гражданин России 1988 года рождения дал признательные показания, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) 3 июля.

Задержанный уточнил, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в декабре 2022 года. Он прошел обучение.

По словам задержанного, уже находясь на территории республики, мужчина ждал связи с кураторами, которые должны были назвать адрес, «где находится автомобиль для установки туда мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова».

О предотвращении ФСБ попытки покушения на главу Крыма стало известно ранее в этот день. По сообщению ФСБ, мужчину задержали при изъятии из тайника взрывного устройства.

Возбуждены уголовные дела по статьям о «покушении на совершение террористического акта» и «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчина заключен под стражу.

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Ранее, 3 мая, ФСБ заявляла о предотвращении попытки покушения на главу Республики Крым со стороны агентов главного управление разведки (ГУР) минобороны Украины. По данным спецслужбы РФ, «в качестве объектов посягательств агентов сети ГУР «были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента республики Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова». Аксенов тогда выразил благодарность сотрудникам ФСБ за предотвращение покушения и терактов на объектах инфраструктуры Крыма.

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