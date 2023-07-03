ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова

ФСБ 3 июля сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России, 1988 г.р., который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу», — сказано в сообщении ведомства.

В июне текущего года агент иностранной спецслужбы приехал на территорию Крыма и приступил к подготовке совершения теракта, он собирался подорвать машину Аксенова.

«Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — отметила ФСБ.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о «покушении на совершение террористического акта» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчину заключили под стражу.

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