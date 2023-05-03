ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в среду, 3 мая, сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова со стороны агентов Главного управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

По информации ФСБ, «в качестве объектов посягательств агентов сети ГУР «были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента республики Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова».

Аксенов, в свою очередь, поблагодарил сотрудников российской спецслужбы за предотвращение покушения и терактов на объектах инфраструктуры республики.

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры. <…> Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики также сообщил, что подозреваемые в подготовке терактов в отношении руководства Крыма ранее взрывали железнодорожные пути в республике, а также указал на то, что за организацией планировавшихся терактов стоит руководство Украины.

«Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство», — написал Аксенов.

Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли агентурную сеть ГУР Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. В ФСБ сообщили, что одна диверсионная группа готовила покушения на мэра Ялты и главу Крыма. А вторая под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку из Болгарии в разные регионы РФ взрывных устройств.

Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.

ФСБ установила идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года. По той же схеме, как полагает следствие, был осуществлен ряд произошедших в России терактов. В частности, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Как было установлено, их завербовал Роман Машовец.