Опубликовано видео признания готовившего покушение на Симоньян

Готовивший покушение на главного редактора телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргариту Симоньян признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Видео его признания распространено 15 июля

«Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы. После нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги», — сказал он.

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