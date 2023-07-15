Экс-посол США при НАТО указал на недопонимание альянсом новых реалий безопасности

Саммит Североатлантического альянса, прошедший 11–12 июля в Вильнюсе, показал, что его члены не до конца понимают новую европейскую ситуацию в сфере безопасности. Об этом заявил в субботу, 15 июля, бывший посол США при НАТО Курт Волкер в статье для газеты Financial Times.

«Формулировки, которые прозвучали в Вильнюсе, можно считать <...> слабыми, они подчеркивают, что Украину пригласят только после «согласия всех союзников» и «выполнения всех условий» <…> Это показывает непонимание того, что суть европейской безопасности изменилась», — написал Волкер.

Он отметил, что после начала конфликта на Украине члены альянса больше не должны в течение многих лет «держать в ожидании кандидатов на вступление, настаивая на реформах».

«В настоящее время Украина выполняет работу НАТО, защищая границы свободной Европы с оружием в руках. Она имеет больше военных возможностей, чем многие союзники», — заявил экс-посол. Он предложил пригласить Украину в альянс в следующем году, добавив, что она «не имеет будущего вне блока».

При этом Волкер отметил, что присоединение Киева невозможно, пока на украинских территориях идут боевые действия.

В этот же день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов Североатлантического альянса «проявить силу, прекратить сотрясать воздух и прокрастинировать» и как можно скорее принять Украину в свои члены. Он добавил, что, по его мнению, членам альянса на саммите нужно было принять дорожную карту вступления Украины, но этого не произошло из-за того, что некоторые союзники всё еще думают, что этот конфликт может закончиться только путем переговоров.

По итогам саммита НАТО, который посетил украинский лидер Владимир Зеленский, Украина не получила четкого перечня условий для ускоренного вступления в альянс. 12 июля старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут объявила, что союзники ждут от Украины «демократических реформ и реформ сектора безопасности» для вступления в НАТО, при этом она не назвала, какие конкретно изменения должны произойти в стране.

Об этом же заявил 13 июля президент США Джо Байден. Он напомнил, что «никто не может вступить в НАТО во время боевых действий», так как это втянет в войну весь альянс.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что одна из причин начала спецоперации РФ — это угроза вступления Киева в Североатлантический альянс.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.