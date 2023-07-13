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Путин назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой безопасности России

Путин: членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki
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Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева. Об этом заявил 13 июля президент РФ Владимир Путин.

«Я уверен, что это (членство в НАТО — Ред.) не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что одна из причин начала спецоперации РФ — это угроза вступления Киева в Североатлантический альянс.

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11–12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Согласно итогам мероприятия, Украину пригласят в блок, когда она выполнит условия для вступления. Также страны — участники утвердили многолетнюю военную помощи Киеву и создали Совета Украина – НАТО. Кроме того, главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу.

В документах саммита Россия была названа самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. Москву обвинили в подрыве глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

В свою очередь, в МИД РФ отметили, что итоги встречи стран — участниц военно-политического блока в Вильнюсе показали, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны. В дипведомстве отметили, что РФ будет своевременно реагировать на угрозы безопасности страны со стороны альянса.

До этого, 11 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал на антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса. Он отметил, что страны Запада воспринимают Россию как врага.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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