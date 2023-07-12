В МИД РФ заявили о возвращении НАТО к схемам холодной войны

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе показали, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны. Об этом в среду, 12 июля, заявили в МИД РФ.

«Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов», — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте МИД.

По мнению министерства, альянс неспособен адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности.

В документах саммита Россия была названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса». Москву обвинили в подрыве глобальной энергетической и продовольственной безопасности, что не так, по мнению МИД.

«НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании», — подчеркнули в министерстве.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит Североатлантического альянса.

Накануне на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими.

Тогда же Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина — НАТО.

Также главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу. Первое заседание совета пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.