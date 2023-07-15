Экс-премьер Британии Джонсон заявил о полной готовности Украины к членству в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Об этом он написал в статье для Daily Mail 14 июля.

Джонсон призвал членов Североатлантического альянса «проявить силу, прекратить сотрясать воздух и прокрастинировать», и как можно скорее принять Киев в свои члены.

По словам политика, на саммите НАТО в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля, западные страны «должны были показать, что признают безмерность украинской жертвы и обязательства, которые на них наложены».

Он добавил, что, по его мнению, членам альянса нужно было принять дорожную карту вступления Украины, передает «Газета.Ru».

«Ни одна страна больше не нуждается в членстве в НАТО. Всё, что нужно было сделать альянсу, — это установить график (принятия Украины в члены — Ред.)», — заявил Джонсон.

Он добавил, что нынешнее британские власти всецело поддерживает присоединение Украины к альянсу, обвинив в нерешительности в этом вопросе союзников по НАТО.

«Я знаю, что это цель правительства Великобритании, и я знаю, как жестко Великобритания проводит закулисную кампанию. Нежелание лежит не в Лондоне <…>. Проблема в том, что некоторые из наших друзей и партнеров всё еще думают, что этот [конфликт] может закончиться только путем переговоров», — написал Джонсон.

При этом он отметил, что Киев не может вступить в блок, пока идут боевые действия на украинской территории.

По итогам саммита НАТО, который посетил украинский лидер Владимир Зеленский, Украина не получила четкого перечня условий для ускоренного вступления в альянс.

12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса подтвердили право Украины вступить в него без необходимости выполнения плана действия для членства. Он отметил, что решение о присоединении Киева к блоку будет принято после окончания вооруженного конфликта.

В тот же день старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут ранее в этот день объявила, что союзники ждут от Украины «демократических реформ и реформ сектора безопасности» для вступления в НАТО, при этом она не назвала, какие конкретно изменения должны произойти в стране.

Об этом же заявил 13 июля президент США Джо Байден. Он напомнил, что «никто не может вступить в НАТО во время боевых действий», так как это втянет в войну весь альянс.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что одна из причин начала спецоперации РФ — это угроза вступления Киева в Североатлантический альянс.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.