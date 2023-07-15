В Алтайском крае ураганный ветер сорвал палатку летнего кафе вместе с отдыхающими

Сильный ветер сломал конструкции летнего кафе в городе Яровое Алтайского края на территории пляжа «Причал 42». Очевидцы поделились 15 июля видео случившегося в Сети.

На видео показано, как люди с приходом стихии впали в панику, начали кричать и спасать свои вещи, которые моментально разлетелись. В итоге у людей началась паника, испуганные отдыхающие бежали кто куда.

Очевидцы в социальных сетях также сообщили, что при обрушении конструкции пострадали два человека — мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку.

Ранее, 7 июля, в поселке Туношна Ярославской области, где расположен международный аэропорт, прошел смерч. Сильный ветер повалил деревья и раскидал автомобили. Это привело к перекрытию дорог и возникновению пробок длиной в несколько километров. О пострадавших не сообщалось.