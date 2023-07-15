США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии

США выделили $402 млн компании Global Military Products на поставку Украине снарядов натовского калибра из Болгарии. Об этом в пятницу, 14 июля, написало издание Defense One со ссылкой на данные о закупках.

По информации издания, поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они уже запланированы и на следующий год.

Эксперты журнала считают, за $402 млн можно закупить порядка 800 тыс. снарядов калибра 155 мм (по $500 за снаряд). Однако, учитывая логистику и другие сопутствующие услуги, стоимость одной единицы боеприпаса может увеличиться.

Ранее, 15 июня, в минобороны Болгарии заявили, что страна намерена присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства по совместной закупке боеприпасов для Украины.

В марте президент Болгарии Румен Радев сообщил, что София не участвует в сделке по поставке снарядов Киеву, однако работает с Еврокомиссией над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов натовского образца.

31 мая стало известно, что Пентагон заключил контракт с Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard на сумму $118,3 млн в рамках помощи Украине. Поставка планируется в мае 2024 года.

В тот же день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для ПВО Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.