Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны сообщило о наведении боевых систем ВВС США против ВКС России в Сирии
Мир
Белый дом попросил задать вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
Мир
Макрон призвал ЕС строить отношения с Россией на максимально мирных условиях
Мир
В МИДе заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС
Интернет и технологии
Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей
Общество
В Унцукульском районе Дагестана из-за ливня образовались камнепады
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Горловке и Дзержинску больше 20 ракет
Мир
Спикер ГД представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
Политика
Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по двойному гражданству
Мир
Цены на газ в Европе выросли на 10% из-за утечки на норвежском СПГ-заводе
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Сюжет:

США выделят Украине новый пакет военной помощи с боеприпасами для ПВО

Представитель Белого дома Кирби: США передадут Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS
0
Фото: Global Look Press/Axel Heimken
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в среду, 31 мая, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

В ходе брифинга в Белом доме он сообщил, что США также передадут Украине новые системы Avenger и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger. По словам Кирби, этот пакет станет 39-м по счету.

Кроме того, Пентагон объявил, что его стоимость составит $300 млн.

«Этот пакет помощи в области безопасности также включает артиллерийские, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия на сумму до $300 млн», — говорится в официальном заявлении.

Соединенные Штаты за время президенства Джо Байдена передали Киеву военную помощь на сумму $38,3 млрд, а с начала проведения спецоперации — $37,6 млрд, отмечается в документе.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Ранее в этот день в минфине Украины сообщили, что страна получит от США грант в размере $1,25 млрд. По данным ведомства, в 2023 году Киев уже получил от Вашингтона $6 млрд.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. При этом тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Ранее, 24 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести России стратегическое поражение, а в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивает натовским оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023