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Лавров назвал СВО вынужденным шагом для устранения угроз от НАТО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Спецоперация на Украине является вынужденным шагом для устранения угроз от НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 мая в ходе пленарного заседания XI международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести нам стратегическое поражение, в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивается натовским оружием», — отметил министр иностранных дел РФ.

По его словам, НАТО, находясь на стороне Киева, напрямую участвует в конфликте с РФ. Именно из-за этого факта повышается угроза прямой конфронтации ядерных держав. Хоть Россия и осведомляет глав западных государств о таком исходе, они сигналы Москвы упорно игнорируют и искажают в целях антироссийской пропаганды, подчеркнул он.

Лавров также упомянул стремление Соединенных Штатов стать гегемоном — единственной крупной мировой державой. Для этой «глобальной цели» и предпринимаются «попытки сломать Россию руками украинских неонацистов».

«Расчет делается на то, чтобы конкурентов и чтобы так называемый «Золотой миллиард», мог и далее реализовывать свою неоколониальную программу и перекачивать в свою пользу ресурсы остальных государств», — считает министр внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем глава МИД заявил, что шантажируется не только Москва, но и другие государства, создаются межэтнические конфликты. Делается это Западом целенаправленно. В качестве одного из примеров Лавров привел визит члена Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Ранее в этот день, в рамках этого же заседания, секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей, возросла необходимость построения единой архитектуры международной безопасности. Для этого на будущих заседаниях будут реализовываться соответствующие меры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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