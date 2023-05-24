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Патрушев призвал создать архитектуру международной безопасности из-за курса Запада
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Патрушев призвал создать архитектуру международной безопасности из-за курса Запада

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей, возросла необходимость построения единой архитектуры международной безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев в ходе пленарного заседания XI международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности», — пояснил Патрушев.

Он отметил, что заседания, которые будут проводиться по теме безопасности, будут направлены на выработку как раз таких подходов, которые бы помогли выстроить ту самую «архитектуру безопасности». Подходы будут востребованы как на национальном, так и международном уровнях.

В этой встрече приняли участие 112 иностранных делегаций, которые возглавляются секретарями СБ.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.

По его словам, альтернатива состоит в укреплении стабильности в мире, последовательном выстраивании системы единой неделимой безопасности, а также в решении масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития.

12 мая глава российского государства заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

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