Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире
Нестабильность в мире нарастает, появляются новые очаги напряженности, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного совещания по безопасности в среду, 23 мая.
По словам главы государства, международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются и появляются новые очаги напряженности. Нарастание нестабильности во многом связано со стремлением США и их союзников удержать доминирование, игнорируя суверенитет других государств, указал президент.
Усиление нестабильности в мире сопровождается попытками США и ряда стран Запада извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов, отметил Путин.
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