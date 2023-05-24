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Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире

Путин: обстановка в мире нестабильна, появляются новые очаги напряженности
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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Нестабильность в мире нарастает, появляются новые очаги напряженности, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного совещания по безопасности в среду, 23 мая.

По словам главы государства, международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются и появляются новые очаги напряженности. Нарастание нестабильности во многом связано со стремлением США и их союзников удержать доминирование, игнорируя суверенитет других государств, указал президент.

Усиление нестабильности в мире сопровождается попытками США и ряда стран Запада извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов, отметил Путин.

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