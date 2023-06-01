Пентагон заключил контракт на закупку ПВО Gepard на $118,3 млн для Украины

Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard на сумму $118,3 млн в рамках помощи Украине. Соответствующий отчет опубликован 31 мая на сайте ведомства.

«Global Military Products Inc, Тампа, Флорида, получила контракт на $118,3 млн с фиксированной ценой на закупку и поставку 35-мм зенитных ракетных комплексов Gepard. С предполагаемой датой исполнения [заказа] 30 мая 2024 года», — говорится в документе.

Указывается, что деньги на выполнение заказа предусмотрены в рамках «инициативы по помощи в безопасности Украине».

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для ПВО Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее в этот день в минфине Украины сообщили, что страна получит от США грант в размере $1,25 млрд. По данным ведомства, в 2023 году Киев уже получил от Вашингтона $6 млрд.

24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести России стратегическое поражение, а в качестве антироссийского тарана использует киевский режим, который накачивает натовским оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.