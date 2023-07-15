Глава МИД Финляндии объяснила неконкретность в условиях вступления Украины в НАТО

Называть четкие условия вступления Украины в НАТО не выгодно ни альянсу, ни Киеву, заявила в беседе с The Times 14 июля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Называть конкретные требования не в интересах альянса и Украины. Надо понимать, что Россия очень искусно манипулирует такой информацией. Мы не можем давать России повод продолжать войну бесконечно. Основной посыл мы дали — мы будем рады Украине в качестве нового члена НАТО. Пока же будем делать всё возможное, чтобы помочь в выполнении требований», — сказала она.

Валтонен добавила в интервью Financial Times по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что даже четкий план вступления в альянс, на который рассчитывал Киев, не стал бы «100-процентной гарантией» того, что страна вступит в ближайшее время. И после вступления в НАТО положение о взаимной обороне «всегда остается политическим решением — что отправлять, сколько отправлять, на каких условиях оказывать помощь», напомнила она.

По итогам саммита НАТО, который посетил президент Украины Владимир Зеленский, Украина не получила четкого перечня условий для ускоренного вступления в альянс.

12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса подтвердили право Украины вступить в него без необходимости выполнения плана действия для членства. Он отметил, что решение о присоединении Киева к блоку будет принято после окончания вооруженного конфликта

Об этом же заявил 13 июля американский президент Джо Байден. Он напомнил, что «никто не может вступить в НАТО во время боевых действий», так как это втянет в войну весь альянс.

Тогда же, 13 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что одна из причин начала спецоперации РФ — это угроза вступления Киева в Североатлантический альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.