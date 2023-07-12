Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате

Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс без необходимости выполнения плана действия для членства. Об этом заявил 12 июля генсекретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились убрать требование по [выполнению] плана действий для членства. Это изменит путь Украины к членству с двухшагового процесса до процесса в один шаг», — сказал он в ходе пресс-конференции на полях саммита блока в Вильнюсе.

Однако генсек НАТО отметил, что решение о присоединении Киева к альянсу будет принято после окончания вооруженного конфликта.

«Мы согласны с тем, что будущее Украины в НАТО, и мы подтвердили, что Украина станет членом. Мы также согласовали инструменты для этого. Но, конечно, все понимают, что эти решения невозможны без окончания этой войны», — отметил Столтенберг.

Кроме того, в ходе пресс-конференции он назвал приоритетом блока поставки Киеву продвинутого вооружения и большого количества боеприпасов, запчастей к ним, а также ремонтного оборудования.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходит саммит Североатлантического альянса.

Накануне на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими.

Тогда же Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина — НАТО.

Также главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу. Первое заседание совета пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.