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Польша направит в Еврокомиссию просьбу о запрете импорта малины и клубники с Украины

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Польша обратится к Еврокомиссии с просьбой запретить ввоз в страну малины и клубники с Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил польский министр сельского хозяйства и развития сельских районов Роберт Телус.

«В 2022 году и в первые месяцы 2023 года значительно увеличился импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу. Это означает огромные трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка», — приводятся слова Телуса на сайте ведомства.

По его инициативе состоялось видеосовещание министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии, в ходе которого была отмечена необходимость диалога между пятью странами, «наиболее пострадавшими от рыночных сбоев в результате увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины».

«Мы должны говорить единым голосом, чтобы защитить интересы наших фермеров и продемонстрировать это единство. Это придает нам сил, тогда наш голос будет услышан», — подчеркнул Телус.

Также в ведомстве уточнили, что 19 июля планируется встреча министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы в Варшаве. Его темой станет ситуация на аграрных рынках в связи со спецоперацией на Украине и возможные варианты обеспечения справедливых условий конкуренции для аграриев стран — членов ЕС и стран — кандидатов. Министр аграрной политики и продовольствия Украины также приглашен на встречу.

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Ранее, 28 июня, на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству в Люксембурге страны-члены одобрили пакет поддержки фермеров Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в размере €100 млн. При этом министр сельского хозяйства республики Йозеф Биреш заявил, что поддержка недостаточна и «смехотворна».

Евросоюз 5 июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции Украины в ряд стран ЕС.

31 мая сообщалось, что Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года. Из публикации следует, что Будапешт также обратился в Брюссель с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам.

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы 2 мая. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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