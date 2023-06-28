Словакия выступила за продление запрета на импорт зерна с Украины

На заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству в Люксембурге страны-члены одобрили пакет поддержки фермеров Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в размере €100 млн. Выделенная Словакии сумма в размере €5,24 млн «смехотворна», заявил министр сельского хозяйства республики Йозеф Биреш.

«5 млн для Словакии — это недостаточная сумма для компенсации. Еще есть пакет национальных ресурсов, но будет сложно разделить его таким образом, чтобы была обеспечена объективность и чтобы компенсация хоть как-то помогла фермерам», — приводит слова Биреша портал Teraz.

Согласно предложению Еврокомиссии, исключительные и временные превентивные меры ограничения на ввоз товаров с Украины для указанных пяти государств, вступившие в силу 2 мая, будут действовать до 15 сентября. Биреш признал, что Словакию это не устраивает, и во вторник утром обсудил ситуацию в Люксембурге с коллегами по ведомству из других соседних с Украиной стран ЕС.

«Мы были бы довольны продлением этой меры. С одной стороны, начинается уборка урожая и если бы импорт был бесконтрольным, это явно навредило бы положению хлеборобов. Еще и по той причине, что если цена останется на нынешнем уровне, они задумаются, стоит ли выращивать очередной урожай. Мы должны использовать все возможности, чтобы продлить эту меру», — сказал министр.

Биреш добавил, что «мы открыты для помощи Украине», и подчеркнул, что эта помощь не должна быть в ущерб национальному рынку.

Евросоюз 5 июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции Украины в ряд стран ЕС.

31 мая сообщалось, что Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года. Из публикации следует, что Будапешт также обратился в Брюссель с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам.

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы 2 мая. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.