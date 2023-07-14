Три черных кота поступили на службу в орловское МЧС
Три новых кота появились в главке МЧС по Орловской области. Все питомцы черного цвета, рассказали сотрудники спасательной службы в социальных сетях.
«В отряд «Семенычи» зачислили новобранцев. Теперь каждой девушке из пресс-службы главного управления МЧС России по Орловской области помогают котики Рамзес, Салем и Хлой», — сказано в сообщении, которое приводит InfoOrel.ru.
В начале мая сообщалось, что в Тюмени погиб знаменитый «кот-пожарный» Семен. Животное попало под колеса автомобиля.