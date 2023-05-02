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В Тюмени погиб знаменитый «кот-пожарный» Семен
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В Тюмени погиб знаменитый «кот-пожарный» Семен

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Фото: МЧС РФ
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В Тюмени погиб знаменитый на всю страну кот-пожарный Семен. Об этом 2 мая сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Как рассказали сотрудники 135-й пожарной части, в которой жил Семен, кота сбил автомобиль. Он был на улице неподалеку от оживленной трассы и попал под колеса проезжавшей мимо машины.

В пожарной части Семен появился три года назад. Его принес водитель, у ребенка которого выявилась аллергия на кошачью шерсть. Сотрудники части приютили питомца, а позже завели ему страницу в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, коту сшили большое количество нарядов, среди которых была штатская униформа и даже фуражка на резинке.

Семен не раз принимал участие в различных развлекательных программах, а также был частым гостем на профессиональных конкурсах спасателей. О нем также писали «Известия».

Кошкин дым: как двухлетний Семен работает пожарным
Он ежедневно ходит на построения, дежурит в пункте связи и обедает с сослуживцами

В память о Семене сотрудники пожарной части пообещали опубликовать на его странице ВКонтакте фотографии, которые еще не размещались в Сети.

Ранее, 28 марта, в Тюмени умер самый старый кот в России по кличке Дашун. Животному было 26 лет. По человеческим меркам он прожил 150 лет. По словам хозяйки кота Эльвиры Чаниевой, в последнее время питомец был слаб, но еще ходил, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, ел немного.

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