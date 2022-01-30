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Кошкин дым: как двухлетний Семен работает пожарным

Он ежедневно ходит на построения, дежурит в пункте связи и обедает с сослуживцами
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Кот Семен живет на работе — в пожарно-спасательной части 135 в поселке Боровский Тюменской области. Он ежедневно ходит на построения, спит на койке дневального и носит форму. Ему не страшны ни шум моторов, ни сирены пожарных машин. Как Семен несет службу и отдыхает после смены — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Семен всегда приходит на построение караула
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
В строю у него есть свое место, которое он хорошо знает
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Обедает Семен рядом с начальником караула Виталием Домрачевым
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
После обеда Семен отдыхает
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
А затем отправляется на пункт связи
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Диспетчер Ольга Зиновьева по совместительству кошачий дизайнер
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Она сшила Семену несколько комплектов формы как у сослуживцев
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
В ней он ходит на службу
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Еще у Семена есть штатская одежда, которую он носит в свободное время
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Двухлетний Семен ни на службе, ни после не страдает от недостатка внимания — его здесь считают не только отличным работником, но и талисманом
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