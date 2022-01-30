Кошкин дым: как двухлетний Семен работает пожарным

Кот Семен живет на работе — в пожарно-спасательной части 135 в поселке Боровский Тюменской области. Он ежедневно ходит на построения, спит на койке дневального и носит форму. Ему не страшны ни шум моторов, ни сирены пожарных машин. Как Семен несет службу и отдыхает после смены — в фотогалерее «Известий»