Послу Польши в Москве вручили ноту о закрытии консульского агентства в Смоленске

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский в пятницу, 14 июля, был вызван в МИД РФ, ему вручили ноту о закрытии консульского агентства республики в Смоленске.

«Краевскому заявлено, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная по отношению к нашей стране линия Варшавы, включающая провокационные выходки в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захват российской дипломатической недвижимости и хищение денежных средств посольства России вынуждают нас на реализацию комплекса ответных мер. Ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломату было заявлено, что в 2011 году Россия пошла навстречу просьбам польской стороны и в качестве жеста доброй воли обеспечила открытие консульского агентства в Смоленской области, где расположены значимые для польской стороны памятные объекты. Россия пошла на изменение в пользу Польши паритета по числу консульских учреждений двух стран.

«Дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным. Царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии, приобретающей патологические черты, исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли» с нашей стороны», — сообщили в МИДе.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Решение принято в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы, уточнили в пресс-службе кабмина. Это позволит восстановить паритет консульских учреждений между двумя странами.

26 апреля был установлен факт изъятия денег со счетов посольства России в Польше. Средства дипмиссии и торгового представительства РФ в банке Santander были перечислены на счета прокуратуры Польши. По словам главы российской дипмиссии в Варшаве Сергея Андреева, произошло «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

В дальнейшем, 29 апреля, в Варшаве произошел захват дипломатической недвижимости РФ. Представители мэрии города прибыли к зданию школы при посольстве России и ворвались туда. После этого в МИД РФ заявили, что инцидент не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши и интересов страны в России.

Тогда же, в апреле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Он подчеркнул, что страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией.