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Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске, соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля.

Распоряжение о закрытии консульского агентства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данное решение принято в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы, уточнили в пресс-службе кабмина. Это позволит восстановить паритет консульских учреждений между двумя странами.

Консульство было открыто в 2011 году с целью развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран.

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Однако, как отметили в правительстве, на данный момент Польша проявляет недружественные действия в сторону России.

В частности, 26 апреля был установлен факт изъятия денег со счетов посольства. Средства посольства и торгового представительства РФ в банке Santander были перечислены на счета прокуратуры Польши. По словам главы российской дипмиссии в Польше Сергея Андреева, произошло «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

29 апреля в Варшаве произошел захват дипломатической недвижимости РФ. Представители мэрии города прибыли к зданию школы при посольстве России и ворвались туда. После этого в МИД РФ заявили, что инцидент не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши и интересов страны в России.

Тогда же, в апреле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Он подчеркнул, что страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией.

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