Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Об этом 14 июля сообщил источник «Известий».

По его словам, артистка почувствовала себя плохо ночью, в этот момент она была дома.

Состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

Накануне в реанимацию доставили актера Ивана Краско. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи провели ему экстренную операцию. По словам помощницы артиста Дарьи Пашковой, у Краско могла отказать левая часть тела.