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Экс-разведчик США назвал британскую армию бесполезной для НАТО

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что британская армия стала ненужной НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Tobias Cukale
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Вооруженные силы Великобритании пришли в плачевное состояние, поэтому страна стала тяжелым грузом, который тянет НАТО вниз. Об этом 13 июля заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.

«Остальные участники альянса уже задаются вопросом: почему в его структурах столько британцев? Все возмущаются: «Их больше в НАТО, чем в самой британской армии». Многие негодуют из-за того, что военные возможности Лондона не соответствуют его статусу и положению», — сказал Риттер.

Он считает, что Великобритания перестала быть равным союзником.

«Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что проблема деградации армии коснулась и Германию. Среди стран-лидеров по развитию вооруженных сил Риттер назвал Польшу и США. По его мнению, эти государства думают о своих силовых структурах и очень много в них вкладывают.

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20 июня заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд завил, что Великобритания может потерять свое влияние в НАТО и статус одной из ведущих военных держав, если не откажется от политики сокращения армии. Редфорд отметил, что британская армия слишком мала и ей необходимо расти.

Ранее, 8 июня, эксперты газеты The Times выразили мнение, что Вооруженные силы Великобритании не выдержат противостояния с Россией, они слишком слабы. Они рекомендовали начать увеличивать производство боеприпасов уже сейчас.

3 мая телеканал Sky News сообщил со ссылкой на генерал-майора Руперта Джонса, что запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа, если начнется крупномасштабная война.

13 марта премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП.

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