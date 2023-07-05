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МО Британии начнет подготовку пилотов ВСУ в августе

Минобороны Британии: в августе ведомство начнет подготовку до 20 пилотов ВСУ
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Фото: commons.wikimedia.org
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Подготовка до 20 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в августе. Об этом в среду, 5 июля, сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата палаты общин британского парламента Люка Полларда от оппозиционной Лейбористской партии, который опубликован на сайте британского парламента.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
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Ранее в этот день посол России в Румынии Валерий Кузьмин рассказал в интервью «Известиям», что возможности Румынии в вопросах обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) для управления истребителями F-16 вызывают сомнения, поскольку Бухарест лишь недавно приобрел у Португалии, а затем у Норвегии этот типа боевых самолетов и едва ли уже обладает необходимым потенциалом.

До этого, 3 июля, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Киев не сможет получить истребители F-16 в ближайшее время. По его словам, не стоит ожидать, что вопрос будет решен прежде, чем закончится контрнаступление украинских вооруженных сил.

Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

При этом, 27 июня, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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