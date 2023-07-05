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Посол России усомнился в возможностях Румынии подготовить летчиков для ВСУ

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Фото: REUTERS/AXEL HEIMKEN/Pool
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Румыния сегодня стала базой для нескольких тысяч военных из США и других стран НАТО, однако возможности Бухареста в вопросах обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) для управления истребителями F-16 вызывают сомнения, рассказал в интервью «Известиям» посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

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«Румыния уже сейчас является вполне реальной базой для размещения более чем 3 тыс. американских, а также нескольких тысяч военных из других стран НАТО. Известно, что еще в 2016 году в Румынии (в Девеселу) первой была поставлена на боевое дежурство база стратегической ПРО США. Что касается возможностей обучения украинских пилотов на истребителях F-16, то пока это вызывает сомнения, поскольку Бухарест лишь недавно приобрел у Португалии, а затем у Норвегии этот типа боевых самолетов и едва ли уже обладает необходимым потенциалом», — считает Кузьмин.

Вместе с тем он отметил: уже официально объявлено, что румынские военные инструкторы примут участие в программе обучения военнослужащих ВСУ «Интерфлекс», которую развернула Великобритания.

Во второй половине июня Politico написала, что коалиция стран Запада рассматривает Румынию в качестве подходящей страны, в которой может начаться обучение украинских летчиков управлению F-16. По данным издания, работа над заключением соответствующего контракта уже якобы ведется.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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