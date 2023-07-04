Глава военкома НАТО назвал невозможной быструю отправку F-16 Украине

Киев не сможет получить истребители F-16 в ближайшее время. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

По его словам, не стоит ожидать, что вопрос будет решен прежде, чем закончится контрнаступление украинских вооруженных сил. Бауэр объяснил свои прогнозы необходимостью обучить пилотов и технических специалистов, а также обеспечить логистическую организацию для самолетов.

В этот же день представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат отметил, что страна зависит от Запада в вопросе поставок истребителей F-16 и поэтому не хочет на него давить. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа над поиском военно-воздушных баз, центров подготовки и обслуживания в Европе и США.

Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.