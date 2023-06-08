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Британские военные эксперты сообщили о неготовности ВС страны к столкновению с РФ

The Times: военные эксперты заявили о неготовности ВС Британии к столкновению с РФ и конфликту в Европе
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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Вооруженные силы Великобритании не выдержат противостояния с Россией, они слишком слабы. Соответствующим мнением поделились военные эксперты, сообщает издание The Times 8 июня.

Вместе с тем в случае возникновения масштабного конфликта в Европе британские парламентарии не должны полагаться и на войска Соединенных Штатов, говорится в материале.

Также армии Великобритании было рекомендовано начать увеличивать производство боеприпасов уже сейчас. Это необходимо для того, чтобы подготовиться к «окну уязвимости» с 2026 по 2028 год — именно в этот период, как утверждают эксперты, возможно «вторжение Китая на Тайвань».

Так, согласно плану военных экспертов по подготовке британской армии, текущего увеличения расходов на оборону недостаточно, стране необходимо выделять на эту сферу минимум 3% от ВВП.

В настоящее время, как утверждает военный историк из Королевского колледжа Лондона Саймон Энглим, британские войска могут выставить на поле боя только «одну недоукомплектованную дивизию из двух бригад».

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Ранее, 25 марта, бывший командующий Объединенными силами королевства Ричард Бэрронс заявил, что войска Великобритании не будут готовы к внезапному удару ВС РФ, мощь армии ослабла.

На данный момент армия нуждается в масштабном финансировании — в обратном случае ей будет тяжело защищать страну, подытожил Бэрронс.

13 марта британский премьер Риши Сунак заявил, что правительство Великобритании в ближайшие два года повысит расходы на оборону на $6 млрд. Указывается, что это является крупнейшим устойчивым увеличением со времен холодной войны. При этом после 2025 года военный бюджет будут пересматривать в сторону дальнейшего увеличения при наличии таких возможностей.

Ранее, 6 марта, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что «оборудование Военно-морского флота должно быть заменено, так же как и оборудование армии, которое вышло из строя более 15 лет назад».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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