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Британия заявила об увеличении военного бюджета на $6 млрд в ближайшие два года

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Правительство Великобритании в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Об этом сказано в понедельник, 13 марта, в опубликованном заявлении премьер-министра Риши Сунака.

Пункт об увеличении военного бюджета появится в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Половину из этих средств направят на развитие ядерных сил сдерживания, вторая часть пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений. Также планируется профинансировать следующий этап программы подводных лодок AUKUS.

В документе также сказано, что это является крупнейшим устойчивым увеличением со времен холодной войны. Великобритания планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (сейчас чуть более 2%). После 2025 года военный бюджет будут пересматривать в сторону дальнейшего увеличения при наличии возможностей.

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11 марта Bloomberg сообщил о том, что Пентагон запросил $170 млрд на военные закупки в новом финансовом году. Особое внимание уделят замене боеприпасов и ракет большой дальности, которые могут потребоваться при конфликте с Китаем.

$76,8 млрд планируется направить для нужд ВМФ и морской пехоты, из которых $32,8 млрд пойдет на строительство новых кораблей. $61 млрд получат ВВС, включая Космические силы США. Еще $24,4 млрд запросили для армии.

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