Задачка по энергетике: США и Британия решили противостоять РФ на рынке атома

Вашингтон и Лондон согласовали новое экономическое партнерство, направленное на противостояние России на мировом рынке атомной энергии . Об этом заявил британский премьер Риши Сунак по итогам переговоров c президентом США Джо Байденом в Белом доме. Также лидеры договорились немедленно начать переговоры по цепочкам поставок критически важных минералов. Впрочем, беседа не могла обойтись без темы Украины, которой пообещали и дальше оказывать поддержку . К тому же президент США и британский премьер наверняка обсуждали и возможность поставок Киеву истребителей F-16, предположили эксперты. Как прошел первый официальный визит Сунака в Вашингтон — в материале «Известий» .

Бейсбол, конгресс, президент

Европейское «паломничество» в США продолжается: за прошедший год там побывали как минимум президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Олаф Шольц. 7 июня с двухдневным визитом в Вашингтон направился и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Стоит отметить, что это его первое официальное посещение столицы США в должности главы британского правительства , хоть и не первая встреча с американским лидером Джо Байденом — до этого политики виделись уже четырежды.

В Вашингтоне его ждал достаточно теплый прием: Сунака разместили в Блэр-хаусе — официальном президентском гостевом доме на Пенсильвания-авеню, буквально в двух шагах от Белого дома . К слову, Сунак лишь седьмой премьер-министр Великобритании, кто остановился там. Последним был Дэвид Кэмерон и то во времена, когда Соединенные Штаты возглавлял 44-й президент Барак Обама.

Блэр-хаус — официальный президентский гостевой дом Фото: commons.wikimedia.org/Carol M. Highsmith

В первый день в американской столице премьер-министр Великобритании стал почетным гостем на матче Главной бейсбольной лиги и наблюдал за противостоянием команд Washington Nationals и Arizona Diamondbacks.

Сунак даже успел встретиться с лидерами большинства и меньшинства в конгрессе Соединенных Штатов. Однако «гвоздем программы» всё же остались переговоры с Байденом, которые были намечены на 8 июня в Белом доме . Как ранее подчеркивала пресс-служба, лидеры, в частности, планировали обсудить углубление сотрудничества, а также продолжение поддержки Украины и дальнейшие шаги по укреплению экономического взаимодействия и энергетической безопасности.

И действительно, оба политика во время пресс-конференции сделали акцент на дальнейшей помощи Киеву. Байден поблагодарил власти Великобритании за то, что обучают украинских военных, при этом отметив, что Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления .

«О военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать, — сказал он. — В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично».

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К тому же американский лидер заверил, что власти страны продолжат оказывать Украине финансовую поддержку, несмотря на то что спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял об обратном.

Кроме того, Байден прокомментировал и выбор кандидатуры нового генсека НАТО, который сменит Йенса Столтенберга. Он заявил, что согласование всё еще идет, но при этом не исключил, что пост может занять британец — к примеру, министр обороны Бен Уоллес.

Риши Сунак сделал акцент на заключении нового экономического партнерства между странами — «Атлантической декларации». Она, в частности, предполагает противодействие России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики .

«Такие страны, как Китай или Россия, хотят манипулировать или использовать нашу открытость, красть нашу интеллектуальную собственность, использовать технологии для авторитарных целей и лишить доступа к критически важным ресурсам, как энергия. Они не одержат верх», — сказал британский премьер во время пресс-конференции.

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К тому же Вашингтон и Лондон договорились начать переговоры о соглашении касательно укрепления цепочек поставок критически важных минералов .

Налаживание отношений

Премьер-министр Сунак отправился в США, чтобы в первую очередь восстановить американо-британские отношения до их исторической глубины , предположил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. По словам эксперта, в течение последних нескольких лет уровень сотрудничества между Вашингтоном и Лондоном был достаточно слабым.

— Ходили слухи, что администрация Байдена придерживается более сдержанной позиции в отношении нынешнего консервативного правительства в Лондоне. Особенно по экономическим вопросам и с тех пор, как Великобритания покинула Европейский союз . Соединенное Королевство столкнулось с серьезными экономическими последствиями после Brexit, так что теперь стремится улучшить торговые связи с Соединенными Штатами, — объяснил «Известиям» эксперт.

Как заметил главный редактор журнала CovertAction Джереми Кузмаров, публично американо-британский диалог находится на достаточно хорошем уровне. Администрация Байдена явно хотела это продемонстрировать , приняв Сунака в официальном гостевом доме, а также посетив с ним бейсбольный матч.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

— Но какими бы хорошими ни были официальные отношения, на самом деле многие европейские страны пытаются добиться большей независимости от Вашингтона. Соединенные Штаты были не особо довольны Brexit, к тому же сейчас доверие к глобальному лидерству США ослабевает , — сказал он «Известиям».

С другой стороны, британское правительство, вероятно, хочет укрепить отношения, поскольку американская экономика по-прежнему динамично развивается, а также потому, что существуют возможности для увеличения объемов торговли и инвестиций, допустил Джереми Кузмаров.

— Сунак — сторонник свободного рынка, заявлявший, что хочет создать британский аналог Кремниевой долины, чтобы извлечь выгоду из растущих связей с американской версией, — напомнил эксперт.

Помимо этого, Соединенное Королевство, возможно, хочет возродить Североатлантический альянс времен после Второй мировой войны , чтобы противостоять растущему влиянию Китая, России и стран БРИКС, которое «угрожает многовековому англо-американскому мировому господству», предположил Джереми Кузмаров.

Украинская тематика

По словам профессора Хана, было очевидно, что Украину включат в повестку переговоров. К тому же разрушение Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня, встревожило власти как Соединенных Штатов, так и Великобритании. Особенно из-за резкой эскалации в регионе, добавил эксперт. Сейчас каждая из сторон изучает способы продемонстрировать свою поддержку, учитывая, что Вашингтон и Лондон выступают двумя крупнейшими сторонниками Киева в этом конфликте.

Последствия разрушения Каховской ГЭС Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets

Кроме того, сроки визита Сунака, скорее всего, связаны с украинским контрнаступлением, уверен Джереми Кузмаров.

— Поездка предназначена, чтобы создать у общественности впечатление прочного единства Вашингтона и Лондона по украинскому и другим вопросам. Общественная поддержка конфликта на Украине и военной помощи в миллиарды долларов в США и Великобритании начинает ослабевать , — заметил он.

По мнению эксперта, причиной стала утечка документов, свидетельствующих о том, что Украина плохо справляется со своей военной задачей .

Кроме того, Байден и Сунак во время переговоров не могли не затронуть тему возможных поставок Киеву истребителей F-16, считают эксперты. Однако если обе страны в итоге пойдут на такой шаг, с точки зрения российского руководства это будет означать очередной виток эскалации. Она способна привести к началу третьей мировой, предупредил Джереми Кузмаров.

Истребитель F-16 Фото: REUTERS/ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

— Лидеры наверняка обсудили перспективу поставок F-16 на Украину, но маловероятно, что США отправят что-либо из своего собственного арсенала . Особенно потому, что это может быть воспринято Москвой как значительное увеличение американского участия в конфликте, — подчеркнул профессор Хан.

К слову, об этом уже не раз говорили российские политики. Так, 23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения о поставках военных самолетов Украине свидетельствуют о росте вовлеченности Запада в конфликт.