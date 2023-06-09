Задачка по энергетике: США и Британия решили противостоять РФ на рынке атома
Вашингтон и Лондон согласовали новое экономическое партнерство, направленное на противостояние России на мировом рынке атомной энергии. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак по итогам переговоров c президентом США Джо Байденом в Белом доме. Также лидеры договорились немедленно начать переговоры по цепочкам поставок критически важных минералов. Впрочем, беседа не могла обойтись без темы Украины, которой пообещали и дальше оказывать поддержку. К тому же президент США и британский премьер наверняка обсуждали и возможность поставок Киеву истребителей F-16, предположили эксперты. Как прошел первый официальный визит Сунака в Вашингтон — в материале «Известий».
Бейсбол, конгресс, президент
Европейское «паломничество» в США продолжается: за прошедший год там побывали как минимум президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Олаф Шольц. 7 июня с двухдневным визитом в Вашингтон направился и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Стоит отметить, что это его первое официальное посещение столицы США в должности главы британского правительства, хоть и не первая встреча с американским лидером Джо Байденом — до этого политики виделись уже четырежды.
В Вашингтоне его ждал достаточно теплый прием: Сунака разместили в Блэр-хаусе — официальном президентском гостевом доме на Пенсильвания-авеню, буквально в двух шагах от Белого дома. К слову, Сунак лишь седьмой премьер-министр Великобритании, кто остановился там. Последним был Дэвид Кэмерон и то во времена, когда Соединенные Штаты возглавлял 44-й президент Барак Обама.
Блэр-хаус — официальный президентский гостевой дом
В первый день в американской столице премьер-министр Великобритании стал почетным гостем на матче Главной бейсбольной лиги и наблюдал за противостоянием команд Washington Nationals и Arizona Diamondbacks.
Сунак даже успел встретиться с лидерами большинства и меньшинства в конгрессе Соединенных Штатов. Однако «гвоздем программы» всё же остались переговоры с Байденом, которые были намечены на 8 июня в Белом доме. Как ранее подчеркивала пресс-служба, лидеры, в частности, планировали обсудить углубление сотрудничества, а также продолжение поддержки Украины и дальнейшие шаги по укреплению экономического взаимодействия и энергетической безопасности.
И действительно, оба политика во время пресс-конференции сделали акцент на дальнейшей помощи Киеву. Байден поблагодарил власти Великобритании за то, что обучают украинских военных, при этом отметив, что Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления.
«О военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать, — сказал он. — В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично».
К тому же американский лидер заверил, что власти страны продолжат оказывать Украине финансовую поддержку, несмотря на то что спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял об обратном.
Кроме того, Байден прокомментировал и выбор кандидатуры нового генсека НАТО, который сменит Йенса Столтенберга. Он заявил, что согласование всё еще идет, но при этом не исключил, что пост может занять британец — к примеру, министр обороны Бен Уоллес.
Риши Сунак сделал акцент на заключении нового экономического партнерства между странами — «Атлантической декларации». Она, в частности, предполагает противодействие России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики.
«Такие страны, как Китай или Россия, хотят манипулировать или использовать нашу открытость, красть нашу интеллектуальную собственность, использовать технологии для авторитарных целей и лишить доступа к критически важным ресурсам, как энергия. Они не одержат верх», — сказал британский премьер во время пресс-конференции.
К тому же Вашингтон и Лондон договорились начать переговоры о соглашении касательно укрепления цепочек поставок критически важных минералов.
Налаживание отношений
Премьер-министр Сунак отправился в США, чтобы в первую очередь восстановить американо-британские отношения до их исторической глубины, предположил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. По словам эксперта, в течение последних нескольких лет уровень сотрудничества между Вашингтоном и Лондоном был достаточно слабым.
— Ходили слухи, что администрация Байдена придерживается более сдержанной позиции в отношении нынешнего консервативного правительства в Лондоне. Особенно по экономическим вопросам и с тех пор, как Великобритания покинула Европейский союз. Соединенное Королевство столкнулось с серьезными экономическими последствиями после Brexit, так что теперь стремится улучшить торговые связи с Соединенными Штатами, — объяснил «Известиям» эксперт.
Как заметил главный редактор журнала CovertAction Джереми Кузмаров, публично американо-британский диалог находится на достаточно хорошем уровне. Администрация Байдена явно хотела это продемонстрировать, приняв Сунака в официальном гостевом доме, а также посетив с ним бейсбольный матч.
— Но какими бы хорошими ни были официальные отношения, на самом деле многие европейские страны пытаются добиться большей независимости от Вашингтона. Соединенные Штаты были не особо довольны Brexit, к тому же сейчас доверие к глобальному лидерству США ослабевает, — сказал он «Известиям».
С другой стороны, британское правительство, вероятно, хочет укрепить отношения, поскольку американская экономика по-прежнему динамично развивается, а также потому, что существуют возможности для увеличения объемов торговли и инвестиций, допустил Джереми Кузмаров.
— Сунак — сторонник свободного рынка, заявлявший, что хочет создать британский аналог Кремниевой долины, чтобы извлечь выгоду из растущих связей с американской версией, — напомнил эксперт.
Помимо этого, Соединенное Королевство, возможно, хочет возродить Североатлантический альянс времен после Второй мировой войны, чтобы противостоять растущему влиянию Китая, России и стран БРИКС, которое «угрожает многовековому англо-американскому мировому господству», предположил Джереми Кузмаров.
Украинская тематика
По словам профессора Хана, было очевидно, что Украину включат в повестку переговоров. К тому же разрушение Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня, встревожило власти как Соединенных Штатов, так и Великобритании. Особенно из-за резкой эскалации в регионе, добавил эксперт. Сейчас каждая из сторон изучает способы продемонстрировать свою поддержку, учитывая, что Вашингтон и Лондон выступают двумя крупнейшими сторонниками Киева в этом конфликте.
Последствия разрушения Каховской ГЭС
Кроме того, сроки визита Сунака, скорее всего, связаны с украинским контрнаступлением, уверен Джереми Кузмаров.
— Поездка предназначена, чтобы создать у общественности впечатление прочного единства Вашингтона и Лондона по украинскому и другим вопросам. Общественная поддержка конфликта на Украине и военной помощи в миллиарды долларов в США и Великобритании начинает ослабевать, — заметил он.
По мнению эксперта, причиной стала утечка документов, свидетельствующих о том, что Украина плохо справляется со своей военной задачей.
Кроме того, Байден и Сунак во время переговоров не могли не затронуть тему возможных поставок Киеву истребителей F-16, считают эксперты. Однако если обе страны в итоге пойдут на такой шаг, с точки зрения российского руководства это будет означать очередной виток эскалации. Она способна привести к началу третьей мировой, предупредил Джереми Кузмаров.
Истребитель F-16
— Лидеры наверняка обсудили перспективу поставок F-16 на Украину, но маловероятно, что США отправят что-либо из своего собственного арсенала. Особенно потому, что это может быть воспринято Москвой как значительное увеличение американского участия в конфликте, — подчеркнул профессор Хан.
К слову, об этом уже не раз говорили российские политики. Так, 23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения о поставках военных самолетов Украине свидетельствуют о росте вовлеченности Запада в конфликт.