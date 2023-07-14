Зеленский сообщил о готовности еще шести стран присоединиться к декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля заявил, что к декларации G7 о гарантиях безопасности Украине готовы присоединиться еще шесть государств. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Прошли лишь сутки после Вильнюса (саммита НАТО - Ред.), а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Уверен, круг гарантов будет увеличиваться», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты будут вести список стран, присоединяющихся к декларации.

Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Об этом говорится в совместной декларации, принятой в среду, 12 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе.

Согласно документу гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники. Приоритет также отдан системам ПВО. Кроме того, между странами будут осуществляться обмен разведывательной информацией, помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, обучение ее военнослужащих.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал данное решение стран «Группы семи».

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Накануне, 11 июля, Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина — НАТО.

Решения приняты в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит 11–12 июля.