Эксперт заявил о мировом уровне развития квантовых технологий в РФ

Россия в сфере развития квантовых технологий уже вышла на мировой уровень, и этому во многом способствуют именно меры по поддержке данной сферы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 13 июля заявил «Известиям» заместитель директора Национального центра квантового интернета университета ИТМО Санкт-Петербурга Владимир Егоров, комментируя речь главы государства на Форуме квантовых технологий.

«Должен сказать, что по квантовым коммуникациям, которыми я занимаюсь 16 лет, Россия уже вышла на мировой уровень по многим позициям. Безусловно, есть и сферы, в которых мы пока еще догоняем, но научный потенциал и тот разгон, который дали дорожные карты, и вот это взаимодействие государства, госкорпораций и научных лабораторий, оно оказалось очень эффективным», — отметил эксперт.

По его предположению, для того, чтобы составить конкуренцию в данной сфере, России нужны долгосрочные программы, рассчитанные на 5-10 лет. А также продолжение системной работы по данному направлению.

«Сейчас, например, дорожная карта по квантовым коммуникациям внедрена до 2030 года. И нужно смотреть дальше, за горизонты. Важно то, что даже за четыре года действия дорожной карты мы уже рванули вперед лет на 10», — заявил Егоров.

Этому способствует то, что в научных лабораториях по всей стране сейчас есть много отличных разработок, которым уделяет внимание государство, отметил специалист. По его мнению, если так будет продолжаться и дальше, Россия может выйти на лидирующие позиции, поскольку ее интеллектуальный потенциал очень велик.

Путин ранее в этот день посетил Форум квантовых технологий, где побывал на выставке национальных достижений, после чего выступил на заседании «Вычисления и связь. Квантовый мир». В своей речи глава государства обратил внимание на текущие обстоятельства, в которых оказалась стиснута российская технологическая сфера, а именно внешнее давление через ограничение технологий.

В своем выступлении принципиальной задачей России Путин назвал перевод экономики, социальной сферы, деятельности органов власти на качественно новые принципы работы. Президент предложил до 2030 года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных, который должен затронуть все этапы и уровни работы, отвечая в том числе за сбор данных, развитие систем связи, суверенную инфраструктуру для хранения информации.

Кроме того, он поручил продлить программу мегагрантов для ученых, повысить их размеры и сроки реализации проектов, позволяет собирать сильные исследовательские команды и решать интересные научные задачи. Глава государства попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете до 2026 года финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы, чтобы ее условия стали более привлекательными для исследователей.

Советник генерального директора «Росатома», сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов в беседе с «Известиями» рассказал, что в своей речи российский лидер озвучил важную мысль — технологии должны быть ориентированы на создание продуктов для повышения качества жизни людей.