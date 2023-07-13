Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна
Мир
Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
Общество
Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Экономика
В Минсельхозе рассказали о стабильной ситуации на рынке риса в стране
Общество
Суд вынес приговор бывшим сотрудникам S7 за взятки
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Наука и техника
Чернышенко заявил о готовности России принять ученых из недружественных стран
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Общество
Дождь продлится в Москве до утра пятницы
Экономика
ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на авиабилеты
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Мир
Митрополит УПЦ Павел назвал сфабрикованными новые обвинения СБУ

Эксперт заявил о мировом уровне развития квантовых технологий в РФ

Эксперт Егоров: благодаря господдержке РФ вышла на мировой уровень в сфере квантовых технологий
0
Фото: Global Look Press/Marijan Murat
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в сфере развития квантовых технологий уже вышла на мировой уровень, и этому во многом способствуют именно меры по поддержке данной сферы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 13 июля заявил «Известиям» заместитель директора Национального центра квантового интернета университета ИТМО Санкт-Петербурга Владимир Егоров, комментируя речь главы государства на Форуме квантовых технологий.

«Должен сказать, что по квантовым коммуникациям, которыми я занимаюсь 16 лет, Россия уже вышла на мировой уровень по многим позициям. Безусловно, есть и сферы, в которых мы пока еще догоняем, но научный потенциал и тот разгон, который дали дорожные карты, и вот это взаимодействие государства, госкорпораций и научных лабораторий, оно оказалось очень эффективным», — отметил эксперт.

По его предположению, для того, чтобы составить конкуренцию в данной сфере, России нужны долгосрочные программы, рассчитанные на 5-10 лет. А также продолжение системной работы по данному направлению.

«Сейчас, например, дорожная карта по квантовым коммуникациям внедрена до 2030 года. И нужно смотреть дальше, за горизонты. Важно то, что даже за четыре года действия дорожной карты мы уже рванули вперед лет на 10», — заявил Егоров.

Этому способствует то, что в научных лабораториях по всей стране сейчас есть много отличных разработок, которым уделяет внимание государство, отметил специалист. По его мнению, если так будет продолжаться и дальше, Россия может выйти на лидирующие позиции, поскольку ее интеллектуальный потенциал очень велик.

«Перед нами плотно затворили дверь и повесили вывеску «Закрыто»
На научном форуме Владимир Путин обозначил приоритеты России в условиях технологической блокады

Путин ранее в этот день посетил Форум квантовых технологий, где побывал на выставке национальных достижений, после чего выступил на заседании «Вычисления и связь. Квантовый мир». В своей речи глава государства обратил внимание на текущие обстоятельства, в которых оказалась стиснута российская технологическая сфера, а именно внешнее давление через ограничение технологий.

В своем выступлении принципиальной задачей России Путин назвал перевод экономики, социальной сферы, деятельности органов власти на качественно новые принципы работы. Президент предложил до 2030 года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных, который должен затронуть все этапы и уровни работы, отвечая в том числе за сбор данных, развитие систем связи, суверенную инфраструктуру для хранения информации.

Кроме того, он поручил продлить программу мегагрантов для ученых, повысить их размеры и сроки реализации проектов, позволяет собирать сильные исследовательские команды и решать интересные научные задачи. Глава государства попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете до 2026 года финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы, чтобы ее условия стали более привлекательными для исследователей.

Советник генерального директора «Росатома», сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов в беседе с «Известиями» рассказал, что в своей речи российский лидер озвучил важную мысль — технологии должны быть ориентированы на создание продуктов для повышения качества жизни людей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023