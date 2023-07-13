Как оформить бесплатную путевку в санаторий для ребенка в 2023 году

Довольно много родителей даже не знают о том, что их детям положены путевки на бесплатное санитарно-курортное лечение. Получить их могут не только семьи льготников, но и дети с хроническими заболеваниями и после некоторых травм. Как отправить ребенка в санаторий в 2023 году и что для этого нужно — рассказывают «Известия».

Кому положена путевка в санаторий в 2023 году

Право пройти оздоровительные программы в санаториях есть у детей с одним из следующих диагнозов: гастрит, астма, диабет, туберкулез, вирусный гепатит, мигрень, конъюнктивит, невротические расстройства и ожирение.

Путевку можно получить и после некоторых травм, например, головы, рук и ног.

Если ребенок в последний год лечился в больнице — это еще одно основание для получения путевки в санаторий. В таком случае поездка может рассматриваться как часть реабилитации.

Родителю могут тоже дать бесплатную путевку, если ребенок не может поехать один в силу возраста или состояния здоровья. Однако бесплатная дорога полагается только детям с инвалидностью и их сопровождающим. В остальных случаях проезд придется оплачивать самим.

В какие санатории оформляют путевки для детей в 2023 году

В этом году в обновленном списке Минздрава санаторно-курортное лечение для детей предлагают более 10 санаториев. Среди них есть учреждения как общего назначения — «Бимлюк» и «Васильевское» в Подмосковье, «Белокуриха» на Алтае, так и профильные.

Так, детей с диагнозом «туберкулез» принимает санаторий «Пионер» в Сочи, с заболеваниями легких и нижних дыхательных путей, таких как «астма» или «хронический бронхит», — пульмонологические санатории «Колчаново» в Ленинградской области и «Отрадное» в Калининградской.

При поражениях центральной нервной системы, неврозах, перенесенных черепно-мозговых травмах рекомендуются психоневрологические санатории «Теремок» в Калининградской области, «Озеро Карачи» в Новосибирской области и «Калуга-Бор» под Калугой.

Если врач поставил диагноз «сколиоз», «плоскостопие», можно пройти оздоровительные процедуры в ортопедическом санатории «Пионерск», также расположенном в Калининградской области.

При этом к выбору санатория стоит отнестись особо внимательно, если у ребенка есть не одно хроническое заболевание. В таких случаях ему больше подойдет учреждение общего профиля.

Список всех детских санаториев можно посмотреть на сайте Минздрава в разделе «Информация о подведомственных организациях».

Как оформить путевку в санаторий для ребенка в 2023 году

Чтобы получить бесплатную путевку, родителям нужно обратиться в районную поликлинику. Врач направит ребенка на обязательные анализы и обследования. В частности, попросят сдать общие анализы мочи и крови, сделать флюорографию и кардиограмму, а также другие обследования — например, при гастрите придется делать эндоскопию или УЗИ.

После того как лечащий врач убедится, что у ребенка есть показания к санаторно-курортному лечению, он выпишет справку по форме № 070/у. Она нужна, чтобы отправить заявку на бесплатную путевку.

Помимо нее нужно подготовить еще несколько документов: заявление; копию паспорта родителя с регистрацией; справку с места жительства; копии свидетельства о рождении, полиса ОМС и СНИЛС ребенка. В зависимости от заболевания и региона список может несколько отличаться, поэтому лучше уточнить его в районной поликлинике. Москвичи могут найти перечень документов на сайте столичного департамента здравоохранения.

Когда придет положительный ответ из санатория, можно начинать оформлять санаторно-курортную карту.

Какие документы надо собрать в санаторий ребенку в 2023 году

Когда путевку в санаторий одобрят, нужно будет подготовить и другие документы. Помимо путевки и санаторно-курортной карты надо предоставить результаты анализа на энтеробиоз; справку об отсутствии контактов ребенка с людьми с инфекционными заболеваниями; заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи и результаты анализа на энтеробиоз.

После лечения необходимо получить обратный талон, санаторную книжку с результатами лечения и медицинскими рекомендациями и отнести в поликлинику для внесения данных в медицинскую карту ребенка.

Ранее «Известия» писали, что жители Подмосковья могут оформить бесплатную путевку в санаторий для детей онлайн.