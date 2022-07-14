Жители Подмосковья смогут оформить бесплатную путевку в санаторий для детей онлайн

Жители Московской области смогут оформить бесплатную путевку в лагерь или санаторий для ребенка в режиме онлайн без обращения в МФЦ. Об этом в четверг, 14 июля, говорится на сайте регионального правительства.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, с начала года жители региона подали через госуслуги свыше 9 тыс. заявлений на получение путевок. Раньше необходимо было предоставить документы для сверки в МФЦ, а теперь этого делать не нужно: результат рассмотрения заявки отобразится в личном кабинете в течение шести рабочих дней.

«Мы понимаем, как важно провести время рядом с семьей, поэтому все больше госуслуг переводим в «цифру», — приводит слова Каклюгиной телеканал «360».

Услуга доступна для детей-инвалидов и сирот, прописанных в Московской области. Кроме того, можно получить компенсацию в размере до 90% стоимости путевки.

13 июля агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в подмосковных лагерях во вторую смену отдохнули порядка 23 тыс. детей. Самыми популярными лагерями на данный момент стали языковые и спортивные. В первую смену в лагерях региона отдохнули более 40 тыс. детей. Планируется, что в третью смену отправится еще свыше 23 тыс. детей.

По словам Каклюгиной, в 2022 году заполняемость детских лагерей составила почти 100%.

8 июня руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что путевки в детские лагеря по программе туристического кешбэка раскупили за два месяца.