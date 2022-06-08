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Путевки в детские лагеря по программе кешбэка раскупили за два месяца

Ростуризм: программа детского кешбэка завершится 15 июня из-за почти полной загрузки лагерей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Путевки в детские лагеря по программе туристического кешбэка раскупили за два месяца. Продажи путевок завершатся 15 июня из-за почти полной загрузки лагерей, которая составляет более 90%. Об этом 8 июня рассказала журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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«Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тыс. путевок, а загрузка в лагерях —участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные», — отметила она.

По словам Догузовой, на программу в этом году было выделено 7,5 млрд, что значительно больше, чем в прошлом. На данный момент почти вся эта сумма вернулась на карточки участвующих в программе родителей в виде 50% кешбэка.

«С учетом того что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — заявила глава Ростуризма.

Она напомнила, что в рамках программы детского кешбэка отправить ребенка на отдых можно на протяжении всего лета и вплоть до конца сентября. При этом нет ограничений на количество поездок для одной семьи, то есть бонус можно получить с каждой путевки.

Условия предоставления детской туристической программы такие же, как и у основного туристического кешбэка. Сумма средств, которые вернутся покупателю, составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Чтобы получить кешбэк за детский отдых, необходимо зайти в раздел «Детские лагеря» на портале «Мирпутешествий.рф» и выбрать лагерь из любого региона страны. Оплатить покупку необходимо онлайн и исключительно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности «Привет, мир!». Кешбэк возвращается автоматически в течение нескольких дней на карту, с которой была совершена покупка.

23 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к организации детского отдыха в летних лагерях региона. По словам чиновника, в Подмосковье существуют 115 детских лагерей, 85 из которых попадают под программу кешбэка. Губернатор отметил, что задача властей заключается в том, чтобы отдых детей в летних лагерях и при школах был организован на должном уровне.

Как отмечал в марте зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в прошлом году программа детского кешбэка пользовалась большой популярностью — тогда 420 тыс. детей отдохнули более чем в 2367 лагерях. Россияне в прошлом году купили путевки на общую сумму около 10 млрд рублей, а сумма возврата составила около 5 млрд рублей.

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