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В Подмосковье рассказали о подготовке к отдыху детей в летних лагерях

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов в понедельник, 23 мая, рассказал о подготовке к организации детского отдыха в летних лагерях региона.

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По словам чиновника, в Подмосковье существуют 115 детских лагерей, 85 из которых подпадают под программу кешбэка.

«Это президентская программа, которая предполагает при оплате отдыха ребенка компенсацию до 20 тыс. рублей с карты МИР», — приводит слова Воробьева телеканал «360».

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Губернатор отметил, что задача властей заключается в том, чтобы отдых детей в летних лагерях и при школах был организован на должном уровне.

По словам Воробьева, летом 2022 года в лагерях региона смогут отдохнуть порядка 470 тыс. детей, сообщает RT.

Оздоровительная кампания в Московской области стартует 27 мая. Желающие отправить своего ребенка на отдых могут забронировать путевку и узнать всю полезную информацию на портале «Детский отдых в Подмосковье», уточняет РИАМО.

В этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность. Три самых популярных детских лагеря региона расположены в Домодедове, Шатуре и Ступине.

С 23 мая Роспотребнадзор Подмосковья запустил горячую линию по вопросам детского отдыха. Действовать она будет до 10 июня. Специалисты ответят на вопросы о детском отдыхе, качестве и безопасности детских товаров.

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