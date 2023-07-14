«Фильм о себе доверю только Андрею Кончаловскому»

Его называют Принц Серебряный, Мистер Экстравагантность, а сам Сергей Пенкин считает себя артистом с уникальным голосом в четыре октавы. Правда, расслышать это педагогам Гнесинки удалось лишь на 11-й год его поступления. С дипломом Российской академии музыки певец теперь и сам желанный наставник в музыкальных вузах, но он мечтает расширить собственную школу вокала. Недавно Сергей Пенкин выпустил новый альбом «Нам не избежать любви», седьмой по счету. 14 июля он представит его поклонникам на концерте в Зеленом театре ВДНХ. Накануне выступления артист пообщался с «Известиями» и рассказал о лихой молодости, дворянских корнях, голливудском будущем и собственных похоронах.

«Яйца не помогают, это просто смех»

— Вы обладатель голоса в четыре октавы. Пьете яйца для его поддержания?

— Яйца не помогают, это просто смех. Надо знать свою физиологию. Вот вы когда готовите яичницу, ваши руки липнут. А как голосовые связки будут петь, если они слипнутся?

— А коньяк помогает?

— Коньяк иногда помогает, если это несмыкание. Что коньяк делает? Он расширяет сосуды. Певцы, артисты владеют упражнениями по дыханию Стрельниковой. А еще — распевки. Ты свой голосовой аппарат разогреваешь и после этого начинаешь петь. Это как у спортсменов: разминка, а потом тренировка.

Сергей Пенкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В новом альбоме «Нам не избежать любви» есть песня «Музыка», которую написали иностранные авторы. Как она появилась в вашем репертуаре?

— У «Музыки» четыре автора — три итальянца, один американец. Мне предложили песню. Она понравилась. Так и начали сотрудничать. А русский текст написала Лара Д'Элиа. Но мне даже не столь важно, насколько там интернациональное творчество, а интересен сам результат.

— Выступление на свежем воздухе как-то отражается на связках?

— Нет, концерт в Зеленом театре — это вечер, лето. Не хватает только моря рядом. Когда ты поешь в зале, это замкнутое пространство. А здесь ты на улице, и самое главное, чтобы дождя не было. Поэтому такое выступление очень интересно. А люди, гуляющие в парке вокруг, не попавшие на концерт, будут слышать пение из динамиков.

— Порой поклонницы не могут сдержать эмоций, когда видят вас. В порыве на концерте дергают вас то за рукав, то за штанину.

— Дергают, но если только я в зал иду. Я спокойно к этому отношусь. Прекрасно понимаю, что люди хотят дотронуться до артиста, посмотреть поближе. Конечно, это не совсем хорошо. Но ты же сам пошел в зал, ты поешь для зрителей.

Фото: vk.com/s.penkin/Антон Чернов

— Вам важно, как выглядят зрители на концертах?

— Мне бы очень хотелось, чтобы женщины были в вечерних платьях, а мужчины в смокингах.

— Изменился ли портрет вашего зрителя со временем?

— Изменился я — с годами. А зритель… Как-то пошли по Зеленограду гулять. И тут люди стали подходить, фотографироваться. Кто-то подъехал на велосипеде, кто на скейтборде. Среди них двое ребят, лет 14–15. Они тоже публика.

— Вы ратуете за чистоту русского языка, за четкое произношение. Но сейчас модны исполнители, текст песен которых знать необязательно. В чем секрет их популярности?

— Это всё временное. Это пройдет, я уверен. Это молодость . Раньше слушали хеви-метал, но время проходит, люди взрослеют. И музыку выбирают другую.

— Вас не бесят такие исполнители?

— Но они же не певцы. Что делать? Подойти к ним и сказать: «Так, я должен с вами позаниматься вокалом»? Может быть, пение у них — как хобби? Я не знаю. Меня другое раздражает: когда ты, скажем, в большой гримерке с артистами и некоторые, входя, не здороваются. Когда Кобзон, Магомаев здоровались, я вставал по стойке смирно, говорил: «Здравствуйте». Это уважение. А сейчас его не стало .

Эстрадный певец Сергей Пенкин в студии звукозаписи «Тандем» в Москве. 1993 год Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— А вы деньги любите?

— Деньги? Вы знаете, вопрос интересный. Жизнь заставляет зависеть от них.

— У вас есть свинья-копилка, куда вы можете складывать на чёрный день?

— Я не умею складывать. Я транжира.

— На что тратите?

— На гулянья, на веселье, на отдых, на какие-то подарки, на вещи.

— Вы прямо человек-праздник. А кто после веселья убирает в вашем доме?

— Я сделаю так, что все вместе уберемся.

— Ты вы еще и организатор хороший?

— Да. Есть ведомые, а я — ведущий.

Фото: предоставлено пресс-службой артиста

«Билет на Пенкина просто так не покупают»

— Сейчас с концертами за границей проблема. А у вас в гастрольном плане — Дубай, Кипр. Как так?

— Они недавно появились в моем графике. И это не корпоративы, а полноценные сольные концерты.

— Промоутеры соскучились по русским артистам?

— Конечно. Соскучились по мне. Потому что артистов много ездит туда, а я давно не был.

— В Великую Отечественную войну театры, филармонии работали. Артистам хотелось людей поддержать.

— А Леонид Утесов и Марк Бернес выезжали с концертными бригадами на фронт. Артисты есть разные. Один стремится свой карман набить, а другой, например, часть денег отправляет на помощь.

— В чем сила русского искусства?

— В профессионализме. То, что не сделает другой так, как это можем мы.

— За границей тоже есть профессионалы.

— Ну не те, значит, профессионалы, не сравнить с Анной Павловой, Майей Плисецкой или Еленой Образцовой. Это личности, и их ни с кем не сравнишь.

Фото: commonswikimedia.org Анна Павлова

— С каким репертуаром будете выступать?

— Конечно, с русским.

— Чтобы не забывали, на кого пришли?

— Петь на иностранном языке не буду. У меня новые песни, они на родном языке. Зачем мне браться за старое?

— Артисты жалуются, что у них стало меньше выступлений. Сколько концертов у вас?

— В этом году уже было 78 .

— В каком городе самый интеллектуальный зритель?

— Такой есть везде. Те люди, кто приходят к нам, — точно интеллектуалы. Билет на Пенкина просто так не покупают. На концерт пойдут те люди, которые любят меня.

— Чем артист Сергей Пенкин занимает свое свободное время? Есть у вас увлечения?

— Увлечение — это моя вокальная школа. Люблю заниматься дизайном, разрабатываю одежду. Для себя. Не хочу, чтобы все ходили в моей одежде. Тогда это будет инкубация.

Фото: vk.com/s.penkin/Андрей Черных

«Сын Андрея Кончаловского Егор помогал мне подметать»

— А не пора ли вам взяться за написание автобиографии?

— Может быть, пора, но я не умею писать книги. Надо брать человека на эту работу. А вообще я лучше бы снял фильм. Хотя его можно снять и по книге…

— Какому режиссеру вы бы доверили свою биографию?

— Голливудскому.

— Название придумали?

— Фильм бы назывался, наверное, «Долинин». По бабушке это моя фамилия. Фильм о том, как я родился, как проходило мое детство. Музыкальная школа, любовь, как я поступал в Гнесинку несколько лет, как работал дворником. И до нашего времени.

— Долинин — дворянская фамилия.

— Дворянская кровь у меня есть по маминой линии. Даже документ сохранился .

— Вы чувствуете в себе некое превосходство?

— Дворяне — это те люди, которые должны болеть за свою страну, помогать ей. А не кичиться .

— Вы помогаете своей стране?

— У меня болела душа, чтобы построить церковь на родине в Пензе. Я это сделал . Потом еще одну построил.

Фото: chasovnyasergiaradon.prihod.ru Храм-часовня во имя преподобного Сергия Радонежского в г. Пензе, сооруженный на средства известного певца Сергея Пенкина

— В каком жанре снималось бы кино о вас? Драма? Может, комедия?

— Мелодрама, но не комедия. Я посмотрел много фильмов по биографиям кумиров: про Фредди Меркьюри, Нуреева, Леди Гагу, Шаляпина. Мне не понравилось. Вообще очень плохо снимают биографии. Из всех этих фильмов мне больше всех понравился про Эдит Пиаф, «Жизнь в розовом цвете» . Он снят глобально. Начинается с ее детства и — до конца. Любовь, разочарование, болезнь, уход. Вот это было интересно.

— А кто бы сыграл Сергея Пенкина?

— Если бы я раньше этот фильм снимал, то, наверное, сыграл бы мой ученик Никита. Он не то, что похож, но он очень напоминал меня в детстве . Но прошло время, сейчас ему 15. Если бы снимали в России, то я бы кастинг сам утверждал.

— То есть снимали бы в России, но с голливудским режиссером. А почему не с нашим?

— Ну если бы кому и доверил фильм о себе, то только Андрею Кончаловскому. Во-первых, мы встретились, когда я еще дворником работал. Прошло время. Как-то увиделись в зале аэропорта Шереметьево. Он говорит: «О, Сережа. Как ты? Помню, помню…» То есть лет 30 мы не виделись, а он меня узнал.

Андрей Кончаловский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Так вас в телевизоре показывают, как вас не узнать-то?

— Нет, это всё равно, он вспомнил те старые ситуации из жизни, еще на моей первой квартире. Мне было очень приятно . У меня такие интересные моменты бывали и с Кобзоном, и с Магомаевым, и с Анной Герман, с ее сыном и мужем.

Сын Андрея Кончаловского Егор помогал мне подметать, когда я был дворником. Помогали внук Брежнева и дочь Юлиана Семенова . Много всего было. Тусовались с группой «Мистер Твистер», с Жанной Агузаровой. Столько всего интересного было в прошлой жизни. Фильм был бы очень интересный, насыщенный.

«Думаю, на моих похоронах будет очень много народу»

— Вы вспоминаете теплыми словами Иосифа Кобзона. Есть ли человек, равный ему по влиянию, по широте души и доброму сердцу?

— Ну по доброму сердцу — только Лев Лещенко. А по влиянию я не знаю равных Кобзону.

— Как к тебе относятся окружающие, становится ясно только на похоронах. Шоком стали горы белых роз на кладбище Юры Шатунова. И разочарованием — прощание с Вячеславом Зайцевым, которого тихо похоронили в деревне. Вы свои похороны заслужили?

— Думаю, что да. Я сказал, чтобы меня похоронили в Пензе. Думаю, на моих похоронах будет очень, очень много народу. Поверьте мне.

— Вы представляете, как оно будет?

— Нет, я просто знаю. Я никому плохого не делал. Ко всем нормально относился. Мне пишут из «Яндекса», хотят со мной посотрудничать как с блогером. А я говорю: «У меня всего 119 тыс. подписчиков. Я даже не стараюсь раскручивать, как некоторые». Но им всё равно интересно, так как видят, сколько у меня концертов. Пока вот думаю о сотрудничестве.

— А вы думаете о смерти?

— Каждый об этом думает. Бывают и у меня такие моменты.

— Боитесь ее?

— Все зависит от настроения.

— Вы же немного Ванга. Представляете свое будущее?

— У меня бабушка была. Когда она умирала, мне было два года. Вот она говорила: «Мой внук прославит всю нашу семью». И у меня иногда бывают такие предсказательные позывы. Могу просто сказать и забыть.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— А это сбудется?

— Был случай. Ко мне на день рождения пришли парень с девушкой и с ее мамой. Говорит: «Знакомься, это моя девушка». А я: «Давно беременна?» «Нет, она не беременна». И мама так смотрит, потом подходит: «Откуда ты знал?» А я просто увидел. Могу просто чувствовать людей, кто искренен, кто нет, кто хитрый, кто злой. Есть люди, которые ничего плохого тебе не сделали, а не хочется с ними общаться.

— Про себя вы что видели?

— Оно как-то изнутри идет. Я не заглядываю в будущее, не хочу. А зачем?

— А что бы хотелось для себя?