«Фильм о себе доверю только Андрею Кончаловскому»
Его называют Принц Серебряный, Мистер Экстравагантность, а сам Сергей Пенкин считает себя артистом с уникальным голосом в четыре октавы. Правда, расслышать это педагогам Гнесинки удалось лишь на 11-й год его поступления. С дипломом Российской академии музыки певец теперь и сам желанный наставник в музыкальных вузах, но он мечтает расширить собственную школу вокала. Недавно Сергей Пенкин выпустил новый альбом «Нам не избежать любви», седьмой по счету. 14 июля он представит его поклонникам на концерте в Зеленом театре ВДНХ. Накануне выступления артист пообщался с «Известиями» и рассказал о лихой молодости, дворянских корнях, голливудском будущем и собственных похоронах.
«Яйца не помогают, это просто смех»
— Вы обладатель голоса в четыре октавы. Пьете яйца для его поддержания?
— Яйца не помогают, это просто смех. Надо знать свою физиологию. Вот вы когда готовите яичницу, ваши руки липнут. А как голосовые связки будут петь, если они слипнутся?
— А коньяк помогает?
— Коньяк иногда помогает, если это несмыкание. Что коньяк делает? Он расширяет сосуды. Певцы, артисты владеют упражнениями по дыханию Стрельниковой. А еще — распевки. Ты свой голосовой аппарат разогреваешь и после этого начинаешь петь. Это как у спортсменов: разминка, а потом тренировка.
Сергей Пенкин
— В новом альбоме «Нам не избежать любви» есть песня «Музыка», которую написали иностранные авторы. Как она появилась в вашем репертуаре?
— У «Музыки» четыре автора — три итальянца, один американец. Мне предложили песню. Она понравилась. Так и начали сотрудничать. А русский текст написала Лара Д'Элиа. Но мне даже не столь важно, насколько там интернациональное творчество, а интересен сам результат.
— Выступление на свежем воздухе как-то отражается на связках?
— Нет, концерт в Зеленом театре — это вечер, лето. Не хватает только моря рядом. Когда ты поешь в зале, это замкнутое пространство. А здесь ты на улице, и самое главное, чтобы дождя не было. Поэтому такое выступление очень интересно. А люди, гуляющие в парке вокруг, не попавшие на концерт, будут слышать пение из динамиков.
— Порой поклонницы не могут сдержать эмоций, когда видят вас. В порыве на концерте дергают вас то за рукав, то за штанину.
— Дергают, но если только я в зал иду. Я спокойно к этому отношусь. Прекрасно понимаю, что люди хотят дотронуться до артиста, посмотреть поближе. Конечно, это не совсем хорошо. Но ты же сам пошел в зал, ты поешь для зрителей.
— Вам важно, как выглядят зрители на концертах?
— Мне бы очень хотелось, чтобы женщины были в вечерних платьях, а мужчины в смокингах.
— Изменился ли портрет вашего зрителя со временем?
— Изменился я — с годами. А зритель… Как-то пошли по Зеленограду гулять. И тут люди стали подходить, фотографироваться. Кто-то подъехал на велосипеде, кто на скейтборде. Среди них двое ребят, лет 14–15. Они тоже публика.
— Вы ратуете за чистоту русского языка, за четкое произношение. Но сейчас модны исполнители, текст песен которых знать необязательно. В чем секрет их популярности?
— Это всё временное. Это пройдет, я уверен. Это молодость. Раньше слушали хеви-метал, но время проходит, люди взрослеют. И музыку выбирают другую.
— Вас не бесят такие исполнители?
— Но они же не певцы. Что делать? Подойти к ним и сказать: «Так, я должен с вами позаниматься вокалом»? Может быть, пение у них — как хобби? Я не знаю. Меня другое раздражает: когда ты, скажем, в большой гримерке с артистами и некоторые, входя, не здороваются. Когда Кобзон, Магомаев здоровались, я вставал по стойке смирно, говорил: «Здравствуйте». Это уважение. А сейчас его не стало.
Эстрадный певец Сергей Пенкин в студии звукозаписи «Тандем» в Москве. 1993 год
— А вы деньги любите?
— Деньги? Вы знаете, вопрос интересный. Жизнь заставляет зависеть от них.
— У вас есть свинья-копилка, куда вы можете складывать на чёрный день?
— Я не умею складывать. Я транжира.
— На что тратите?
— На гулянья, на веселье, на отдых, на какие-то подарки, на вещи.
— Вы прямо человек-праздник. А кто после веселья убирает в вашем доме?
— Я сделаю так, что все вместе уберемся.
— Ты вы еще и организатор хороший?
— Да. Есть ведомые, а я — ведущий.
«Билет на Пенкина просто так не покупают»
— Сейчас с концертами за границей проблема. А у вас в гастрольном плане — Дубай, Кипр. Как так?
— Они недавно появились в моем графике. И это не корпоративы, а полноценные сольные концерты.
— Промоутеры соскучились по русским артистам?
— Конечно. Соскучились по мне. Потому что артистов много ездит туда, а я давно не был.
— В Великую Отечественную войну театры, филармонии работали. Артистам хотелось людей поддержать.
— А Леонид Утесов и Марк Бернес выезжали с концертными бригадами на фронт. Артисты есть разные. Один стремится свой карман набить, а другой, например, часть денег отправляет на помощь.
— В чем сила русского искусства?
— В профессионализме. То, что не сделает другой так, как это можем мы.
— За границей тоже есть профессионалы.
— Ну не те, значит, профессионалы, не сравнить с Анной Павловой, Майей Плисецкой или Еленой Образцовой. Это личности, и их ни с кем не сравнишь.
— С каким репертуаром будете выступать?
— Конечно, с русским.
— Чтобы не забывали, на кого пришли?
— Петь на иностранном языке не буду. У меня новые песни, они на родном языке. Зачем мне браться за старое?
— Артисты жалуются, что у них стало меньше выступлений. Сколько концертов у вас?
— В этом году уже было 78.
— В каком городе самый интеллектуальный зритель?
— Такой есть везде. Те люди, кто приходят к нам, — точно интеллектуалы. Билет на Пенкина просто так не покупают. На концерт пойдут те люди, которые любят меня.
— Чем артист Сергей Пенкин занимает свое свободное время? Есть у вас увлечения?
— Увлечение — это моя вокальная школа. Люблю заниматься дизайном, разрабатываю одежду. Для себя. Не хочу, чтобы все ходили в моей одежде. Тогда это будет инкубация.
«Сын Андрея Кончаловского Егор помогал мне подметать»
— А не пора ли вам взяться за написание автобиографии?
— Может быть, пора, но я не умею писать книги. Надо брать человека на эту работу. А вообще я лучше бы снял фильм. Хотя его можно снять и по книге…
— Какому режиссеру вы бы доверили свою биографию?
— Голливудскому.
— Название придумали?
— Фильм бы назывался, наверное, «Долинин». По бабушке это моя фамилия. Фильм о том, как я родился, как проходило мое детство. Музыкальная школа, любовь, как я поступал в Гнесинку несколько лет, как работал дворником. И до нашего времени.
— Долинин — дворянская фамилия.
— Дворянская кровь у меня есть по маминой линии. Даже документ сохранился.
— Вы чувствуете в себе некое превосходство?
— Дворяне — это те люди, которые должны болеть за свою страну, помогать ей. А не кичиться.
— Вы помогаете своей стране?
— У меня болела душа, чтобы построить церковь на родине в Пензе. Я это сделал. Потом еще одну построил.
— В каком жанре снималось бы кино о вас? Драма? Может, комедия?
— Мелодрама, но не комедия. Я посмотрел много фильмов по биографиям кумиров: про Фредди Меркьюри, Нуреева, Леди Гагу, Шаляпина. Мне не понравилось. Вообще очень плохо снимают биографии. Из всех этих фильмов мне больше всех понравился про Эдит Пиаф, «Жизнь в розовом цвете». Он снят глобально. Начинается с ее детства и — до конца. Любовь, разочарование, болезнь, уход. Вот это было интересно.
— А кто бы сыграл Сергея Пенкина?
— Если бы я раньше этот фильм снимал, то, наверное, сыграл бы мой ученик Никита. Он не то, что похож, но он очень напоминал меня в детстве. Но прошло время, сейчас ему 15. Если бы снимали в России, то я бы кастинг сам утверждал.
— То есть снимали бы в России, но с голливудским режиссером. А почему не с нашим?
— Ну если бы кому и доверил фильм о себе, то только Андрею Кончаловскому. Во-первых, мы встретились, когда я еще дворником работал. Прошло время. Как-то увиделись в зале аэропорта Шереметьево. Он говорит: «О, Сережа. Как ты? Помню, помню…» То есть лет 30 мы не виделись, а он меня узнал.
Андрей Кончаловский
— Так вас в телевизоре показывают, как вас не узнать-то?
— Нет, это всё равно, он вспомнил те старые ситуации из жизни, еще на моей первой квартире. Мне было очень приятно. У меня такие интересные моменты бывали и с Кобзоном, и с Магомаевым, и с Анной Герман, с ее сыном и мужем.
Сын Андрея Кончаловского Егор помогал мне подметать, когда я был дворником. Помогали внук Брежнева и дочь Юлиана Семенова. Много всего было. Тусовались с группой «Мистер Твистер», с Жанной Агузаровой. Столько всего интересного было в прошлой жизни. Фильм был бы очень интересный, насыщенный.
«Думаю, на моих похоронах будет очень много народу»
— Вы вспоминаете теплыми словами Иосифа Кобзона. Есть ли человек, равный ему по влиянию, по широте души и доброму сердцу?
— Ну по доброму сердцу — только Лев Лещенко. А по влиянию я не знаю равных Кобзону.
— Как к тебе относятся окружающие, становится ясно только на похоронах. Шоком стали горы белых роз на кладбище Юры Шатунова. И разочарованием — прощание с Вячеславом Зайцевым, которого тихо похоронили в деревне. Вы свои похороны заслужили?
— Думаю, что да. Я сказал, чтобы меня похоронили в Пензе. Думаю, на моих похоронах будет очень, очень много народу. Поверьте мне.
— Вы представляете, как оно будет?
— Нет, я просто знаю. Я никому плохого не делал. Ко всем нормально относился. Мне пишут из «Яндекса», хотят со мной посотрудничать как с блогером. А я говорю: «У меня всего 119 тыс. подписчиков. Я даже не стараюсь раскручивать, как некоторые». Но им всё равно интересно, так как видят, сколько у меня концертов. Пока вот думаю о сотрудничестве.
— А вы думаете о смерти?
— Каждый об этом думает. Бывают и у меня такие моменты.
— Боитесь ее?
— Все зависит от настроения.
— Вы же немного Ванга. Представляете свое будущее?
— У меня бабушка была. Когда она умирала, мне было два года. Вот она говорила: «Мой внук прославит всю нашу семью». И у меня иногда бывают такие предсказательные позывы. Могу просто сказать и забыть.
— А это сбудется?
— Был случай. Ко мне на день рождения пришли парень с девушкой и с ее мамой. Говорит: «Знакомься, это моя девушка». А я: «Давно беременна?» «Нет, она не беременна». И мама так смотрит, потом подходит: «Откуда ты знал?» А я просто увидел. Могу просто чувствовать людей, кто искренен, кто нет, кто хитрый, кто злой. Есть люди, которые ничего плохого тебе не сделали, а не хочется с ними общаться.
— Про себя вы что видели?
— Оно как-то изнутри идет. Я не заглядываю в будущее, не хочу. А зачем?
— А что бы хотелось для себя?
— Театр в Москве, хороших, талантливых артистов. Неизвестных! В моем театре будут раскрывать их таланты, показывать зрителям. И чтобы программы — в 19:00, 21:00, 23:00. Представляете? Талантам надо помогать, а бездарности пробьются сами.