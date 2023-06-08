«Роль у нас самая главная — мы всех объединяем»

Трудно поверить, но «Иванушкам» скоро исполнится 30 лет, и всё это время группа выступает при полных залах в любом городе России. Теперь про них готовится фильм, где главные роли сыграют Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. Съемки пройдут в Москве, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи, а выйдет фильм в День святого Валентина 2024 года. «Иванушки» рассказали «Известиям» о том, чего ждать от музыкальной комедии .

— Расскажите, что за проект «Тур с Иванушками»?

— Это музыкальная комедия в жанре «роуд муви», веселое кино с нашими песнями про путешествия и дорогу к самим себе. К тем настоящим, которыми мы были в юности, еще не растерявшим дух авантюризма под прессом проблем взрослой жизни . По задумке режиссера фильма дорога главных героинь вслед за «Иванушками» пройдет по Югу России. Так что в картине «Тур с Иванушками» будет про всё, что мы любим: лето, солнце, тепло, веселые девчонки, путешествия и наши песни!

— Как возникла идея создания фильма?

— Мы думаем, она всегда витала в воздухе. Режиссер фильма Марк Горобец и продюсеры Михаэль Шлихт, Дмитрий Пристансков и Игорь Мишин нашли классную форму для того, чтобы напомнить нашим старым поклонникам о нашей общей беззаботной юности . А также рассказать молодому поколению, которое нас тоже любит и слушает, что мечты рано или поздно сбываются. Под песни «Иванушек», конечно!

Игорь Сорин, Кирилл Андреев, Олег Яковлев, Андрей Григорьев - Апполонов Фото: vk.comivanushkiband

— Что вам известно о сюжете фильма?

— Действие фильма в принципе вполне могло бы происходить и в реальности. Три поклонницы группы «Иванушки International» едут за нами в тур, решив вспомнить молодость и сбежать от рутины взрослой жизни. И вроде бы все понимают, что безумные поступки надо оставить молодым, а самим жить свою размеренную жизнь, работать и воспитывать детей , но почему бы не рискнуть хоть раз в жизни и не пойти в отрыв ради любимой группы? Будет, кстати, и конфликт поколений. 15-летняя дочь одной из героинь будет мешать ей и ее подругам наслаждаться летними приключениями .

— Какая роль в фильме отводится участникам коллектива «Иванушки International»?

— Роль у нас самая главная — мы всех объединяем . Как обычно, своими песнями. Но раскроем маленькую тайну — мы будем присутствовать не только на сцене .

— А какие песни, кстати, прозвучат в фильме?

— Все лучшие и любимые, только для вас! Если без шуток, мы уже давно знаем, какие песни больше всего знают и любят наши поклонники . Прозвучат такие хиты, как «Капелька света», «Кукла», «Тучи», «Реви», «Колечко», «Тополиный пух», и другие знакомые всем с детства песни. Музыкальным продюсером картины, кстати, будет Игорь Игоревич Матвиенко .

Продюсер Игорь Матвиенко Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Когда начнутся съемки? В каких городах они пройдут?

— Не так давно завершился кастинг на роли главных героев, съемки начнутся уже в самое ближайшее время. Пройдут в Москве и нескольких городах на Юге России .

— Как оцените актерский состав фильма?

— Актерский состав подобрали впечатляющий: Агата Муцениеце, Роман Маякин, Роман Курцын, Ольга Сухарева и Анна Пескова. И каждый из этих актеров в детстве и юности наверняка слушал группу «Иванушки» . Женская часть актерского состава — уж точно! Нас — двух Кириллов и Андрея — слава богу, никто не играет. Вот если бы было иначе, мы бы, наверное, переживали больше. А так мы уверены, что все классно справятся со своей работой .

Агата Муцениеце Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Почему дата выхода фильма намечена именно на 2024 год?

— Этот фильм — отличная история для того, чтобы начать отмечать юбилей нашей группы. Мы, конечно, все молодые и красивые, но «Иванушкам» уже будет 30 лет! Дата, с одной стороны, серьезная — обычно так долго живут рок-группы . И мы очень рады, что классический поп-коллектив из 1990-х так долго существует. И не в последнюю очередь благодаря любви публики и прекрасным песням, которые для нас написали Игорь Матвиенко, Александр Шаганов, Михаил Андреев, Константин Арсенев … Наш секрет еще и в том, что мы всегда ищем что-то новое в творчестве. На днях вышла песня «Золото волос» , которую для нас на международном конкурсе русской песни «АвторА!» выбрал Кирилл Туриченко. Ее автором стала девушка Яна Синцова, которая как раз выросла на песнях «Иванушек» и была поклонницей группы вместе со своей мамой. Так что мы благодарны всем нашим поклонникам, которые вместе с нами так много лет, поддерживают нас, а теперь еще и пишут для нас песни! А мы подготовим для них отличное кино!

— Какие еще проекты группа готовит к своему 30-летию?

— Мы только начинаем подготовку к юбилею. Помимо кино и наших концертов, будет еще много сюрпризов , это мы обещаем!

Группа «Иванушки International» Фото: vk.com/ivanychki