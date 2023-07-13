Как и в какие сроки подать заявку на социальную газификацию в 2023 году

В России продолжается программа социальной газификации, которая с этого года стала бессрочной. Заявки на участие в ней подали уже свыше 1,4 млн человек. «Известия» рассказывают, как подключить дом или дачный участок к газопроводу в 2023 году, кому положены льготы и в какие сроки проведут газ.

Что такое социальная газификация

Социальная газификация — бесплатное подведение газа до границ домов в газифицированных населенных пунктах. Программа позволяет обеспечить комфортное и экономичное отопление, горячее водоснабжение, использование различных газовых приборов.

Закон, который предусматривает возможность бесплатно провести газ к домам вблизи газопроводов, вступил в силу в 2021 году. Внести соответствующие поправки предложил президент России. Предполагалось, что эта программа, в рамках которой газ проведут в том числе и в частные дома, завершится 1 января 2023 года.

В феврале этого года Путин заявил о продлении бесплатной газификации в России. Тогда же он рассказал о решении распространить ее на социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники и больницы. С 1 марта программа стала бессрочной.

Кто может воспользоваться программой социальной газификации в 2023 году

Бесплатно газифицироваться будут только те участки, дома на которых стоят на кадастровом учете. Тем, у кого нет документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и дом, для участия в программе сначала необходимо оформить право собственности на них, а уже затем подать заявку на проведение газовой трубы.

Если участок находится в границах садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ), расположенного в границах газифицированного населенного пункта, то газ до границ таких товариществ проведут бесплатно. Но уже внутри строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет граждан.

При этом, если СНТ не входит в границы деревни или села, оно не может участвовать в программе. Проверить свой населенный пункт можно на сайте единого оператора программы. На главной странице нужно зайти в раздел «Проверить адрес» и ввести его в поисковой строке.

Как подать заявку на социальную газификацию в 2023 году

В конце ноября 2022 года правительство внесло изменения в правила подключения к сетям газораспределения. Теперь нет четких сроков подачи заявки, подать ее можно в любое время любым удобным способом.

Заявку можно подать в электронном формате через портал «Госуслуги». Она будет автоматически направлена единому газовому оператору. В соответствии с законом это «Газпром», он отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка.

Документ также можно подать в МФЦ, личном кабинете заявителя на сайте региональной газораспределительной организации или непосредственно на портале connectgas.ru.

К заявке о подключении необходимо приложить следующие документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; документы на земельный участок; план участка, на котором указаны расположение дома, границы участка, наименование населенного пункта.

Но прежде, чем подавать заявку, стоит посчитать примерную стоимость подключения. Бесплатно газ подведут только к границам участка. А дальше, к дому, его нужно вести уже за свой счет. На сайтах региональных структур «Газпрома» есть онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно узнать, в какую примерно сумму обойдется подключение.

Кому положены льготы на социальную газификацию в 2023 году

Для многих граждан, не попавших под условия закона о бесплатном газе, процесс газификации достаточно затратный. Потому государство и региональные органы вводят различные субсидии и льготы, чтобы помочь им осуществить газификацию своих домов.

Особое внимание уделяется семьям с низким доходом, многодетным, ветеранам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Меры поддержки позволяют снизить затраты на подключение к газовой сети и приобретение оборудования, а также предоставляют другие финансовые преимущества.

Например, у «Мособлгаза» для льготников действуют скидки на оборудование и его обслуживание. Помимо этого в Московской области предусмотрена как частичная компенсация приобретенного газового оборудования в размере не более 80 085 рублей, так и 100-процентная оплата стоимости выполненных работ.

В Ханты-Мансийском автономном округе компенсируют 70% стоимости газификации, но не более 100 тыс. рублей, в Карелии — до 80% цены газификации.

Но даже с учетом льготы стоимость подключения к газу все равно остается высокой. С появлением программы некоторые банки стали предлагать кредиты на газификацию с субсидированной ставкой 3,25 или 5% — до 250 тыс. рублей.

В какие сроки проведут газ по программе социальной газификации в 2023 году

Сроки могут заметно отличаться в зависимости от региона и количества заявок. Газовики могут просто не успевать подключать всех желающих.

Часто газораспределительная организация (ГРО) заключают договор на подключение со сроком в девять месяцев. Однако на сайте единого оператора предупреждают, что срок подключения может быть продлен от 30 до 200 дней.

Как продвигаются подключения в разных субъектах, можно посмотреть на интерактивной карте на сайте connectgas.ru. Там же есть планы-графики газификации населенных пунктов и конкретных домов.

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