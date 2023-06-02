В Госдуме разъяснили правила бесплатного подключения газа к участку

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Никита Чаплин 2 июня рассказал «Известиям», как бесплатно подключить дачный участок к газопроводу в рамках программы «Социальной газификации».

В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков.

Как рассказал Чаплин, в 2022 году по программе «Социальной газификации» были подключены 72 тыс. домов и 160 тыс. земельных участков. При этом он отметил, что если СНТ не входит в границы населенного пункта, то оно не может участвовать в программе.

«Однако 217-ФЗ регионам переданы полномочия по установлению критериев включения СНТ в населенные пункты. Например, в Московской области такой региональный закон принят. Сама процедура подключения дома к газу по программе достаточно простая, но должно быть соблюдено несколько нюансов. После включения СНТ в населенный пункт юридически ваша дача становится частным домом, а СНТ ликвидируется», — рассказал Чаплин.

Соответственно, дом должен находиться в границах тех населенных пунктов, которые включены в «Социальную газификацию». В таком случае газовая труба, по его словам, бесплатно проводится до участка. Участок должен быть на расстоянии не более 200 м от существующих газопроводов, а объем потребления на участке не превышать 7 куб. м в час.

Еще одно важное условие, о котором сказал Чаплин, — постройки на территории земельного должны быть официально зарегистрированы. Если участок соответствует всем требованиям, то можно подать заявку через «Госуслуги», портал единого оператора газификации, на сайте газораспределительной организации или через офис газораспределительной организации.

«Отмечу, что регионы сами вправе корректировать процедуру. Например, в Подмосковье убрали такие критерии, как расстояние не более 200 м до границы участка, максимальный расход газа и др.» — заключил Чаплин.

В марте руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что при покупке дачи необходимо в первую очередь обратить внимание на земельный участок — его состояние, местоположение.

Также важны вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций, в том числе возможности подвести к участку коммуникации.