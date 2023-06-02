Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Мир
Премьер Венгрии Орбан рассказал о своих молитвах за победу Эрдогана
Общество
Скончался заслуженный артист РФ Валерий Громовиков
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Происшествия
ВСУ ударили по больничному городку в Розовке Запорожской области
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в Бердянске Запорожской области
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО

В Госдуме разъяснили правила бесплатного подключения газа к участку

Депутат Чаплин: под программу газификации попадают участки в границах населенного пункта
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Никита Чаплин 2 июня рассказал «Известиям», как бесплатно подключить дачный участок к газопроводу в рамках программы «Социальной газификации».

В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков.

Как рассказал Чаплин, в 2022 году по программе «Социальной газификации» были подключены 72 тыс. домов и 160 тыс. земельных участков. При этом он отметил, что если СНТ не входит в границы населенного пункта, то оно не может участвовать в программе.

«Однако 217-ФЗ регионам переданы полномочия по установлению критериев включения СНТ в населенные пункты. Например, в Московской области такой региональный закон принят. Сама процедура подключения дома к газу по программе достаточно простая, но должно быть соблюдено несколько нюансов. После включения СНТ в населенный пункт юридически ваша дача становится частным домом, а СНТ ликвидируется», — рассказал Чаплин.

Соответственно, дом должен находиться в границах тех населенных пунктов, которые включены в «Социальную газификацию». В таком случае газовая труба, по его словам, бесплатно проводится до участка. Участок должен быть на расстоянии не более 200 м от существующих газопроводов, а объем потребления на участке не превышать 7 куб. м в час.

Еще одно важное условие, о котором сказал Чаплин, — постройки на территории земельного должны быть официально зарегистрированы. Если участок соответствует всем требованиям, то можно подать заявку через «Госуслуги», портал единого оператора газификации, на сайте газораспределительной организации или через офис газораспределительной организации.

«Отмечу, что регионы сами вправе корректировать процедуру. Например, в Подмосковье убрали такие критерии, как расстояние не более 200 м до границы участка, максимальный расход газа и др.» — заключил Чаплин.

Проявить участки: в России создан реестр недобросовестных покупателей земли
ФАС соберет в интернете информацию о нарушителях на таких торгах

В марте руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что при покупке дачи необходимо в первую очередь обратить внимание на земельный участок — его состояние, местоположение.

Также важны вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций, в том числе возможности подвести к участку коммуникации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023