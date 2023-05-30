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Проявить участки: в России создан реестр недобросовестных покупателей земли

ФАС соберет в интернете информацию о нарушителях на таких торгах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ФАС создала черный список покупателей земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Речь идет о гражданах и юрлицах, нарушающих законодательство при совершении сделок, — их внесут в электронный реестр недобросовестных участников аукционов на два года. Аналогичная система уже действует при госзакупках. Новая мера поможет избежать срывов сделок и ускорит продажу земли, считают эксперты.

Накажут на два года

В России создан электронный реестр недобросовестных участников аукционов по продаже и аренде земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. О подписании соответствующего приказа главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским и регистрации его в Минюсте «Известиям» рассказали в пресс-службе ФАС.

— В реестр вошли сведения о недобросовестных участниках аукциона по продаже государственного или муниципального земельного участка или на право заключения договора аренды. Он используется органами власти при проведении торгов, чтобы исключить участие в них лиц, включенных в список, — пояснили в антимонопольной службе.

поле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом там отметили, что ранее центральный аппарат ФАС и ее территориальные органы обменивались информацией о нарушителях посредством электронной почты и официальной переписки. А сам реестр велся вручную в специальной таблице. Теперь эта информация будет размещена на платформе ГИС «Торги».

— Территориальные органы направляют сведения о недобросовестном участнике в ФАС России. Сотрудники центрального аппарата проводят проверку полученной информации и размещают ее в реестре, — пояснили в антимонопольной службе.

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Информация о недобросовестных претендентах будет содержаться в перечне два года, всё это время они не смогут принимать участия в аукционах. В приказе ФАС, с которым ознакомились «Известия», сообщается, что сведения сделают доступными для всех желающих ознакомиться с данными.

В числе сведений, которые могут быть включены в реестр, имя покупателя или название юрлица, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика или, в соответствии с законодательством иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика. Кроме того, там может быть указана дата проведения аукциона в случае, если его победитель уклонился от заключения договора купли-продажи или договора аренды, а также дата признания его несостоявшимся и день внесения информации в перечень.

реестр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Аналогичная система сегодня уже действует при госзакупках, в частности, есть реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Это так называемый черный список ненадежных участников закупок, которые допустили нарушения или не выполнили обязательства по контрактам и договорам, заключенным в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Присутствие компании в списке серьезно влияет на ее репутацию и может оттолкнуть контрагентов.

РНП представлен в открытом доступе в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Его также ведет ФАС.

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Чтобы не затягивали

Первый зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил «Известиям», что такой электронный перечень необходим, но это запоздалое решение.

— Этот реестр нужно было создать еще лет тридцать назад, в начале нулевых годов, когда только объявили продажу государственной и муниципальной земли. Тогда ее продавали и иностранцам, и лицам без гражданства, которых сегодня найти невозможно. Однако чтобы изъять эти участки в пользу государства, нужно, чтобы собственник присутствовал в суде. В итоге получилось так, что в России более 40 млн га земли не возделывается, хотя она вполне могла бы использоваться в сельском хозяйстве, — пояснил депутат.

сельское хозяйство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что одно из основных нарушений, которые совершают покупатели, — это просрочка по оплате.

— Когда сделка происходит между физическими лицами, такое нарушение условий договора маловероятно. В торгах на аукционах схема другая. Здесь для обеспечения обязательств вносится задаток, которым участник как бы подтверждает, что у него есть вся сумма для оплаты в случае, если он выиграет. Однако на самом деле такой суммы может не быть. И в случае выигрыша победитель аукциона будет затягивать срок оплаты, — отметила эксперт.

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Юлия Дымова обратила внимание на то, что нарушение оплаты приводит к затягиванию процесса по реализации объекта.

— Это дополнительные временные и физические затраты на расторжение договора с победителем, который не внес средства, организация и проведение новых торгов. Также откладывается момент получения прибыли за реализованный объект. В конечном итоге и земля простаивает — не возводятся, например, новые объекты инфраструктуры и прочее, — рассказала она.

Принятие инициативы позволит сократить сроки реализации, полагает эксперт.

стройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поправки задействуют платформу ГИС «Торги» с личными кабинетами ФАС и ее территориальных управлений, соответственно, коммуникация между правоприменителями будет упрощена, отметил руководитель антимонопольной практики КА «Муранов, Черняков и партнеры», член генсовета Ассоциации антимонопольных экспертов Олег Москвитин.

— Для бизнеса, организаторов земельных аукционов и любых органов власти это возможность в онлайн-режиме получить данные из реестра, проверить по нему любого хозяйствующего субъекта, — отметил эксперт.

Количество и степень тяжести нарушений, допускаемых собственниками земли, зависит в первую очередь от эффективности работы контролирующих и правоохранительных органов в конкретном регионе, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

— Если подобные неправомерные действия причинили серьезный ущерб государству, следует ограничить недобросовестным гражданам возможность совершения новых покупок. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу ФАС. Реализация меры сделает рынок более прозрачным и упорядоченным, — заявил эксперт.

По его мнению, следует разработать механизмы, которые помогут не допускать совершения через третьих лиц сделок, бенефициарами которых окажутся именно злостные нарушители.

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