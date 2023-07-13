На Кубани 40 человек оказались отрезанными из-за размытого моста

Сорок человек на хуторе Полковничий на Кубани оказались отрезанными из-за размытого моста в результате сильных осадков. Об этом в среду, 12 июля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

«Полностью разрушен автомобильный мост на хутор Полковничий, в котором проживают 40 человек, из них пятеро детей. Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на два дня. Связь с населением имеется. Как только спадет вода, то можно будет проехать в населенный пункт на технике повышенной проходимости», — приводится сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что на данный момент помощь спасателей отрезанным не требуется.

Ранее, 9–10 июля, непогода обрушилась на Сочи. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих.

В городе провели работу по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.