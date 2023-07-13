Реклама
Прямой эфир
Мир
СБ ООН проведет экстренное заседание по поводу ракетного запуска КНДР
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО

На Кубани 40 человек оказались отрезанными из-за размытого моста

0
Фото: Управление МЧС РФ по Краснодарскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сорок человек на хуторе Полковничий на Кубани оказались отрезанными из-за размытого моста в результате сильных осадков. Об этом в среду, 12 июля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

«Полностью разрушен автомобильный мост на хутор Полковничий, в котором проживают 40 человек, из них пятеро детей. Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на два дня. Связь с населением имеется. Как только спадет вода, то можно будет проехать в населенный пункт на технике повышенной проходимости», — приводится сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что на данный момент помощь спасателей отрезанным не требуется.

Надводные процедуры: как потопы на Кубани и в Абхазии повлияют на сезон отпусков
Сильные дожди на этих территориях продлятся до 12 июля, прогнозируют метеорологи

Ранее, 9–10 июля, непогода обрушилась на Сочи. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих.

В городе провели работу по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023