В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона

На территории курортного города Анапа был введен режим повышенной готовности из-за прихода спрогнозировано ранее циклона. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в сообщении.

Мэрия предписала предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС.

Ранее, 9-10 июля непогода обрушилась на Сочи. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих.

В городе провели работу по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.