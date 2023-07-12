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В РПЦ заявили о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

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Троице-Сергиева лавра получила икону «Троица» Андрея Рублева в безвозмездное пользование. Об этом 12 июля сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы состоялась в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

Соответствующий документ подписали министр культуры России Ольга Любимова и патриарх Кирилл, пишет НСН. По словам патриарха, случилось «историческое событие». Он отметил, что прошло то время, когда святыни изымались из церкви, и поблагодарил правительство и Минкультуры РФ за возвращение иконы, отмечает телеканал «360».

Как сообщили телеканалу «Звезда» в научно-реставрационном центре Грабаря, образ, предположительно, перевезут из храма Христа Спасителя после 19 июля. В центре для иконы подготовлено специальное помещение с регулируемым климат-контролем, системой газового пожаротушения и специальным световым режимом.

Икону передали Лавре в безвозмездное пользование на 49 лет, пишет ИА Регнум. Договор между РПЦ и Минкультуры может быть продлен в случае успешного сотрудничества.

«Мы все ждали, что оно произойдет. Икона вернулась, откуда она ушла. Спасибо нашему государству, Третьяковке, музейщикам, которые сохранили для нас эту русскую святыню и нашли компромисс в сотрудничестве. Они сделали большое дело для всей нашей России», — заявил сайту kp.ru художник-реставратор из Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) Сергей Павицкий.

«Троицу» любят: как встречали знаменитую икону в храме Христа Спасителя
Шедевр Андрея Рублева больше не музейный экспонат

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в безвозмездное пользование «Троицы» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву Лавру. Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой назвал справедливым решением передачу «Троицы» РПЦ, уточняет RT.

Затем патриарх Кирилл сообщил, что сначала икону разместят в храме Христа Спасителя, а потом передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, в котором она находилась до 1917 года.

Патриарх добавил, что верующие давно просили вернуть святыню в Церковь.

В храм Христа Спасителя икону доставили 4 июня, где она пробудет до 19 июля. За ее безопасностью следили росгвардейцы и специалисты храма. Капсула, в которую поместили икону, обеспечивает режим необходимой влажности — на уровне 55%.

Икона «Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

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