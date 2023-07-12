Опубликованы кадры передачи техники ЧВК «Вагнер» Минобороны

Видеокадры передачи техники ЧВК «Вагнер» Министерству обороны РФ опубликованы в среду, 12 июля.

«Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения. <…> Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Так, ЧВК передала оборонному ведомству боеприпасы, вооружение и военную технику, в том числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», 2С4 «Тюльпан» и бронетранспортеры (БТР). Отмечается, что среди переданной техники имеются десятки единиц, которые ни разу не применялись в боевых условиях.

Уточняется также, что вся техника и вооружение доставляется в тыловые районы, где в случае необходимости будет проведен их ремонт и техническое обслуживание.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК, который начался 27 июня.

23 июня руководство ЧВК «Вагнер» предприняло попытку вооруженного мятежа. На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Владельцу ЧВК Евгению Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.