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Минобороны РФ заявило о завершении приема вооружений и техники от ЧВК «Вагнер»

Минобороны РФ: ЧВК «Вагнер» передала ведомству более 2,5 тыс. т боеприпасов
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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы России (ВС РФ) завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер». Об этом 12 июля сообщило Минобороны РФ.

«Передано более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан», гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение», — сообщило ведомство.

Также будут приняты более 2,5 тыс. т различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.

Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Все техника и вооружение будет доставлены в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проведут техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Ранее, 27 июня, Минобороны сообщило о начавшемся процессе передачи тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.

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24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не участвовавшие в мятеже сотрудники ЧВК при желании смогут подписать контракты с Минобороны, а некоторые из них вернутся в свои полевые лагеря.

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